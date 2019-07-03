İhracata tatil yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİhracata tatil yok
GeriEkonomi İhracata tatil yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhracata tatil yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhracata tatil yok

HAZİRAN ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisi, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapandı.

Bu yıl bayram tatili nedeniyle, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre haziran ayı ihracatının 10 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başladığını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın haziranın son 20 gününde yüzde 19.6 arttığına dikkat çekti. Pekcan, “Bu yükseliş bayram nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır. Haziran ayı ihracatımız GTS’ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Bakan Pekcan, haziranda ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.8 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara gerilediğine işaret etti. Pekcan, 2018 yılının haziran ayında yüzde 69.7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiğini kaydetti. Haziranda dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini aktaran Pekcan, geçen yılın haziran ayında dış ticaret açığının 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. Pekcan, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığının toplam 13 milyar 963 milyon dolara gerilediğine işaret ederek, dış ticaret hacminin ise yüzde 11.3 azalarak 190.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bakan Pekcan, “Önümüzdeki aylarda artacak turizm gelirlerinin de etkisiyle mal ve hizmet dış ticaretinde 2019 yılının ilk yarısında, ödemeler dengesi rakamları açıklandığında, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatının ithalatımızı karşılayacağını görmeyi bekliyoruz” dedi.

REKOR YENİLENDİ

Küresel ticarette olumsuz gelişmelere rağmen 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki olumlu performansın sürmesini beklediklerini vurgulayan Pekcan, küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan Euro Bölgesi’nde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2.18 artışla 88.2 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu gelişmelerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Pekcan, “Bu oran 2018 yılının ilk 6 ayındaki yüzde 67.3 seviyesinden 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86.3 seviyesine yükselmiştir” ifadesini kullandı. Pekcan, 47.9 puan ile son 1 yılın en yüksek verisi görülen Haziran PMI verilerinin de uluslararası pazarlardaki sıkıntıya rağmen ihracat siparişlerinde artış olduğunu teyit ettiğine dikkati çekti.

DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI İHRACATLA AZALIYOR

BU yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 27 milyar 974 milyon dolar azalmıştır. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansı ile düşmektedir.“ Bakan Pekcan, önümüzdeki aylarda da ihracatın büyümeye güçlü bir şekilde pozitif destek vermeye devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

1107 YENİ İHRACATÇI

HAZİRAN ayında ihracat yapan firma sayıları konusunda da bilgi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Haziran’da 32.973 firmamız ihracat gerçekleştirdi, bu firmaların 1.107’i ise tarihinde ilk defa ihracat yaptı. Ailemize yeni katılan firmalarımıza uzun soluklu bir ihracat başarısı diliyorum” dedi.

İhracata tatil yok

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 16 alan o listeye girdi
Senede 3 ay yapıyorlar! 20 bin TL gelir elde ediyorlar
JP Morgan'dan "seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak" mesajı