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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracata leasing desteği

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İhracata leasing desteği

Yılı, yüzde 25 daralma ile 4 milyar dolarlık işlem hacmi ile kapatacak olan leasing şirketleri rotayı ihracatçıya çevirdi.

ÖZELLİKLE temmuz ve ağustostaki kur ve faiz artışının yatırımları etkilemesiyle birlikte daralan finansal kiralama pazarı, şimdilerde ihracata yönelik yatırımları finanse ediyor. Ağırlıklı KOBİ’leri desteklediklerini ve yatırım iştahının azalması ile birlikte leasinge olan talebin de çok azaldığını savunan leasingciler, ekonomi yönetiminden destek istiyor.

CANLANMA BAŞLADI

İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, kasım ayının ortasından itibaren leasing talebinde sınırlı canlanma olduğunu, ancak önceki yıllarla kıyaslandığında yatırım iştahındaki azalmaya bağlı olarak talebin çok düştüğünü söyledi. Karakılıç, “Ağustostan itibaren leasingde daralma çok ciddi boyutta ve eski hacimlere gelmemiz bir süre alacak. Bu ortamda, ihracatçı firmalara ve nakit akışı güçlü, mali bünyesi istikrarlı şirketlere odaklanıyoruz” dedi.

İhracata leasing desteği

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan kurlardaki ve faizlerdeki artışın etkisini hissetmeye başladıklarını belirterek, “Kasım ayında ise kurların ve faizlerin düşmesiyle birlikte sektörde ufak da olsa bir hareketlilik başladı. Belirsizlik dönemlerinde yatırımların azalmasına paralel sektörde bu iniş-çıkışların yaşanması  normal. Öte yandan, ihracatçılarda da kısmi yatırımlar devam ediyor ve önümüzdeki dönemde yatırımlara kısmen de olsa devam edeceklerini tahmin ediyoruz” dedi.

 

TALEP AZALDI, ORTAK ÇÖZÜM BULALIM

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan vekili ve Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, sektörün, yılı, 4-5 milyar dolarlık bir hacimle kapatacağını ve geçen yıla göre yüzde 20-25’lik gerileme anlamına geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Yılın ikinci yarısında ise işler durma noktasına geldi. Tescil islemelerine bakıldığında ise daralma yüzde 80’leri buldu. Bu durgunluğun ekonomi yönetimi ve sektörle elbirliği ile aşılacağına inanıyoruz. Sektör olarak biz hazırız. Yatırım artışına katkı yapmak istiyoruz. Vergisel avantajlar, uygun fonlama kaynaklarına erişim gerekiyor. Aksi halde 2019 sektörümüzde daralma daha da artar ve bizler de KOBİ’leri finanse edemeyecek noktaya geliriz.”

 

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, teşvikli işlemlere yönelik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Finansal kiralama şirketleri, işlemin tarafı olan kiracıya ait teşvik belgesinin herhangi bir nedenle yatırımın tamamlanmaması veya şartların kiracıdan kaynaklı olsa dahi ihlali durumunda, cezaları ödeme yükümlülüğü altına giriyor. Teşvikten yararlanan kiracılar oluyor. Belge kiracıya ait olduğundan, yatırımın tamamlanmaması, şartların ihlali ve belgenin iptali durumunda cezalar kiracıdan alınmalı. Bizlerin teşvikli işlemleri finanse etme iştahı artacak ve ekonomiye katkı sağlayacağız.”

 

EXIMBANK LİMİTLERİNİ ARTTIRMALI

İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, ihracatçıları desteklemek için Eximbank’tan destek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Eximbank’ın bizlere sağladığı halen oldukça sınırlı düzeydeki imkanların arttırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında leasing şirketlerine bir limit sağlanmıştı ancak bu limitin dolduğu duyuruldu. Yeni ve uygun maliyetli kaynakların bizlere tahsisi, ihracatçılarımızın üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle dış piyasalarda daha rekabetçi olmalarını sağlayacaktır.”

 

KOBİ’LERİ FİNANSE EDİYORUZ

Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, kur artışı ile birlikte ihracatçıların önünün açıldığını ve bu firmalardan gelecek yatırım kararlarında onların yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Leasingde düşüşün önüne geçecek canlılığı ihracatçılar ile yakalayabileceğimiz bir dönem geçirmedik. Bu trendin devam etmesi bizi 2019’da olumsuz etkileyecektir. Önlemler ile 2019’da sağlıklı yatırım ortamı hızla temin edilecek, iyileşme süreci yakalanacak. Biz ülkenin kaynaklarının doğru yatırımlara yönlendirilebildiği çok özel bir sektörüz. KOBİ’ler başta yatırım finansmanında çok önemli görevimiz var.”

 

NE İSTİYORLAR?

- Reel sektöre uygun maliyetli finansman sunabilmek için yurtdışı kaynak temininde bankalara tanınan Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) istisnasının leasing şirketlerine de tanınmasını.

- Finansman maliyetini düşürmek için leasing şirketlerinin bankalardan kullandıkları kredilerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) oranının düşürülmesi.

- Leasing sektörüne yönelik Takasbank limitlerinin arttırılması, aracılık komisyonlarının düşürülmesini.

- Finansal kiralama ile finanse edilecek yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Merkez Bankası tarafından orta ve uzun vadeli kaynak oluşturul-
masını.

- Yurtdışından tahvil ihracı yoluyla yapılan borçlanmalar üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının düşürülmesini.

 

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