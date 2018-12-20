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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

İhracata "havadan" yarım milyar dolar

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İhracata "havadan" yarım milyar dolar

Atak helikopterinin Pakistan ve Filipinler'e satışına yönelik önemli gelişmelerin yaşandığı 2018'de çok sayıda ülkeye uçak ve helikopter parçası ihraç edildi - Türkiye, yılın 10 aylık döneminde söz konusu ürünlerde 513 milyon 800 bin dolarlık ihracata imza attı.

Atak helikopteriyle hava araçlarında platform satan bir ülke haline gelen Türkiye, uçak ve helikopter parçası ihracatındaki performansını da artıyor.

Bu yıl bitmeden 2017'deki ihracat rakamını geride bırakan savunma ve havacılık sanayisinin genelindeki bu olumlu gelişme, uçak ve helikopter parçasına da yansıyor.

Boeing, Airbus, Sikorsky, Honeywell gibi uluslararası firmalarla çalışan Türk şirketlerin sayısı ve üstlendikleri sorumluluklar büyüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.

Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. ABD'yi 167 milyon dolarla Almanya izledi.

Hollanda'ya 67 milyon, İtalya'ya 29 milyon, İngiltere'ye 29 milyon, Polonya'ya 14 milyon, Güney Kore'ye 6 milyon, Fransa'ya 5 milyon, İspanya'ya 2,5 milyon, Irak'a 2 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı.

İsveç, Meksika, İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler oldu.  Türkiye'nin 100 bin doların üzerinde uçak ve helikopter parçası sattığı ülke sayısı da 32'yi buldu.

Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapılan ülke ise 179 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 122 milyon dolarla ABD, 28 milyon dolarla Fransa izledi.
Uçak ve helikopter parçası ihracatının büyük bölümü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi ve Alp Havacılık tarafından gerçekleştiriliyor.

Türk şirketleri, yeni nesil kargo uçağı Airbus A400M, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, Sikorsky ve Cougar helikopterlerinin aralarında bulunduğu birçok askeri-sivil uçak ve helikopter için tedarik yapıyor.

Parça ihracatının yanında Türkiye, havacılık alanında platform ihraç eden ülkeler arasına da girdi. Pakistan'a bu yıl 30 adet Atak helikopteri ihracatı için imza atan TUSAŞ, yakın zamanda Filipinler'de yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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