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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.09.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

İhracata direkt uçuş katkısı

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İhracata direkt uçuş katkısı

Türk Hava Yollarının bu yılın başında direkt uçuş başlattığı Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'den gelen turist sayısında ve bu ülkelere yapılan ihracatta artış oldu.

Türkiye'nin ihracatına, belirlenen hedef pazarlara yönelik direkt uçuşların başlatılması katkı sunuyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından bu yılın başında direkt uçuşun başlatıldığı Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'den gelen turist sayısında ve bu ülkelere yapılan ihracatta artış gerçekleşti.

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, geçen yıl 124 ülkede 318 noktaya direkt uçuş gerçekleştiren THY, yılın başında Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni de rotaya ekledi. THY'nin direkt uçuş rotası, 126 ülkede 325 noktaya ulaştı.

Direkt sefer düzenlenen ülke sayısının artmasının, ihracata ve turizme olumlu yansıdığı görüldü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"ndaki 17 hedef ülke arasında yer alan Meksika'ya yapılan ihracat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 346 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde direkt uçuş başlatılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihracat ise yüzde 52 artışla 27 milyona yükseldi.

UÇUŞ NOKTALARIYLA GELEN ARTIŞ

THY'nin daha önceden direkt seferinin olduğu ancak bu yılın ilk yarısında uçuş noktalarını artırdığı Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fransa, Nijerya ve İhracat Ana Planı'nda yer alan Fas'a ihracatta da artış gözlendi.

Geçen yılın ilk yarısında 195 milyon dolar olan Nijerya'ya ihracat, bu yılın aynı döneminde 344 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracat yüzde 21 artışla 1 milyar 695 milyon dolardan 2 milyar 57 milyon dolara, Fas'a yapılan ihracat 1 milyar 115 milyon dolardan yüzde 18 artışla 1 milyar 318 milyon dolara, Endonezya'ya yapılan ihracat da yüzde 11 yükselişle 145 milyon dolardan 161 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin önemli ticaret partnerlerinden Fransa'ya ihracat ise yüzde 3 artışla 4 milyar 468 milyondan 4 milyar 620 milyona yükseldi.

TURİST SAYISINDA DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Söz konusu dönemde direkt uçuş yapılan Meksika'dan gelen turist sayısında yüzde 63 artış görüldü. Geçen yılın ilk yarısında Meksika'dan 18 bin 332 kişi Türkiye'ye gelirken, bu yılın ilk yarısında bu sayı yüzde 63 artarak 29 bin 931 kişi oldu.

Söz konusu dönemde Fas'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 38'lik artışla 87 bin 107 kişiden 120 bin 411 kişiye, Fransa'dan gelenler ise yüzde
22'lik yükselişle 417 bin 709 kişiden 509 bin 317 kişiye çıktı.

Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'dan gelen turist sayısında ise azalma gözlendi.

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