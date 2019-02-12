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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracata 8 milyar dolar garanti

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İhracata 8 milyar dolar garanti

İhracatta rekor üstüne rekor kırılırken, Eximbank’tan sonra ihracatçıya bir destek de faktoring şirketlerinden geldi. Eximbank, 2018’de, 44.2 milyar dolarlık finansman desteği sağlarken, KOBİ’lerin tercih ettikleri alacak garantili ihracat faktoringinde ise işlem hacmi 8 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın Ocak ayında yeni bir rekor daha geldi ve ihracat yüzde 5.9 artışla 13.2 milyar doları buldu. İhracatta üst üste rekor kırılırken, Türk Eximbank’tan sonra ihracatçıya en büyük destek faktoring şirketlerinden geldi. Toplam 40 milyar dolarlık işlem hacminin gerçekleştiği faktoring sektöründe işlem hacminin yüzde 20’si ihracat faktoringinden kaynaklandı.

600 BİN KOBİ KULLANIYOR

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, faktoring sektörünün 40 milyar dolarlık işlem hacmi yarattığını belirterek, 40 milyar dolarlık ticareti finanse ettiklerini söyledi. Faktoringin özelliğinin, KOBİ’lere yönelik hazırlanmış bir ürün olduğunu kaydeden Baydar, “ABD, Almanya, Fransa’da bu ürünün toplam gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 15’ler civarında. İngiltere’de bu oran yüzde 18’e kadar çıkıyor. Bizde ise yüzde 4’ler civarında. Buna rağmen Türkiye’de 110 bin KOBİ, faktoring ürününü kullanıyor. Bunların da 500 bin tane borçlusu var. Aslında bizler 600 bin KOBİ’nin alacak ve borçlarını yöneterek hizmet veriyoruz” dedi.

Çağatay Baydar, toplam faktoring işlem hacminin yüzde 20’sinin ihracat faktoringinden oluştuğuna değinerek, şu açıklamaları yaptı: “Türkiye; Çin, İspanya, İtalya’nın da önünde dünyanın bir numaralı ihracat faktoring ülkesi. Bizim ihracatçılarımızın ürünlerinin faktoringe uygun olması, ihracatçılarımızın yurt dışından garanti hizmetine ve ucuz finansmana ihtiyaç duymasından dolayı ihracat faktoring Türkiye’de çok ciddi yer buldu. Daha da bulmalı. Çünkü Türkiye’nin toplam ihracat hacmi içinde 8 milyar dolarlık işlem hacmi hiçbir şey değil.”

FİNANSMAN MALİYETİ DÜŞTÜ

Çağatay Baydar, faktoring şirketleri olarak ihracatçıyı daha çok desteklemek istediklerini, bu konuda şirketlerin farklı farklı girişimleri olduğunu da vurgulayarak, “Biz de TEB Faktoring olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ile anlaşma imzaladık. Vadelerin uzadığı, alacağın tahsil kabiliyetinin çok büyük önem kazandığı, finansmana zor ve maliyetli ulaşılan bir dönemde KOBİ’lere ve ihracata yönelen şirketlerimize destek oluyoruz. Bu kapsamda da TİM ile işbirliği sayesinde 50 milyon dolar tutarında bir kaynağı ihracatçılara kullandıracağız” dedi.

KOBİ’LERİMİZİN MALI İYİ AMA MÜŞTERİYİ TANIMIYOR

FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, faktoring şirketleri olarak bilançosu ne olursa olsun ihracatçılara garanti ve tahsilat hizmeti verdiklerini belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Maliyetlerimiz Eximbank maliyetlerine yakın. Çünkü biz de parayı yurt dışından getiriyoruz. Bu maliyetlere yakın da yurt dışından finansman getirdiğimiz için KOBİ’lerimize ucuz finansman da sağlıyoruz. Bizim KOBİ’mizin malı iyi, ama müşteriyi tanımıyor. Venezuela’daki borçluya güvenip güvenmeyeceğini bilmiyor. İşte o zaman bize geliyor. Biz de muhabirlerimiz vasıtasıyla dünyadaki 90 ülkedeki borçlular hakkında garanti limiti tesis ediyoruz. Vadesi geldiği zaman oradaki muhabirlerimiz aracılığıyla bu paraların vadesinde tahsilini sağlıyoruz. Bir de finansman sağlıyoruz. Gerekirse KOBİ’lerimize istihbarat hizmeti de veriyoruz. Bu üç hizmeti tek şemsiye altında sunabilen bir tek faktoring sektörü var.”

İHRACATIN YÜZDE 27’SİNE EXİMBANK DESTEĞİ

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2018’de 7.3 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere önceki yıla göre yüzde 12,5 düzeyinde bir artışla toplam 44.2 milyar dolarlık finansman desteği sağladıklarını, böylece ihracatın da % 26’sını finanse ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “2018 sonu itibariyle Türkiye’de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bini Eximbank’ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldi. Böylece 2018 yılsonu hedefi aşılırken, ulaşılan ihracatçı sayısında da % 16’lık bir artış gerçekleşti. 2019’da ise sağlanan finansman desteğinin 48.4 milyar dolara yükseltilmesi ve ihracatı destekleme oranının yüzde 27’ye çıkması öngörülüyor. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019’da yüzde 13 artarak, 12 bin 500 firmaya ulaşacak. Orta ve uzun vadeli kaynak taleplerini 2017’de ve 2018’de birer puan arttırdık, yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkarttık. 2019’da da bunu biraz daha arttıracağız, yani toplam kredilerimizin içerisinde orta ve uzun vadeyi yüzde 40’lara çıkartma hedefimiz var. Bankanın alacak sigortası hacminin de 2019 yılında 20 milyar dolara, 2020 yılında 30 milyar dolara ve 2021 yılında 50 milyar dolara yükseltilmesini hedefliyoruz.”

İHRACAT FAKTORİNGİNE İHTİYAÇ ARTACAK

YAPI Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, ihracat faktoring sayesinde ihracatçıların mal mukabili satış yaptıkları alıcılarına güvenle satış yaptıklarını ve bu sayede ihracatçıların mevcut müşterilerinde daha fazla büyüme imkanına kavuştuklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “2012 yılında Türkiye ihracatının yüzde 57’si mal mukabili ihracatlardan oluşurken bu oran 2018’de yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. Mal mukabili ihracatların toplam ihracatlar içindeki payının artma trendinde olduğu açıkça görülüyor. Bu da bizlere ihracat faktoringine olan ihtiyacın da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Yeni Ekonomi Programının temelindeki cari açığın düşürülmesi hedefine paralel olarak ithalatta düşüş, ihracatta artış bekliyoruz. Bu programla birlikte ihracat faktoringinde talep artışı yaşanabileceğini düşünüyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerde de ihracatın artırılmasına yönelik planlamalar yaptıklarını görüyoruz.”

YENİ PAZARLARA AÇILMA FIRSATI

DENİZ Faktoring Genel Müdürü Alpertunga Emecan, faktoringin ihracat yapan firmaların yeni pazarlara minimum risk ile açılabilmeleri ve riskli gördükleri sektörlere yönelebilmeleri konusunda önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Özellikle KOBİ’ler için rekabetin ağırlaştığı bir ortamda, faktoring ile ülke ağlarını büyüterek, hem alıcılarına vade imkanı sağlayıp hem de nakit akışlarını düzenleme imkanı bulabilmektedirler. İhracat faktoringinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin mal mukabili ve vadeli ihracat alacakları için riski minimize edebilmek adına uluslararası pazarı bilen kalifiye personellerle, tüm ihracat süreçlerini yazılı hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır. İhracat faktoringi sistemi, gerek sağladığı garanti oranı gerekse tahsilat kolaylığı gibi avantajları sebebiyle diğer alacak sigortası sistemlerine nazaran ihracatçının lehine bir ürün konumundadır.”

BANKALARDAN DAHA REKABETÇİYİZ

GARANTİ Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, yurtdışı faktoring işlemlerinin önemli kısmının KOBİ’lerden kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi: “KOBİ’lerin ihracat faktoring ürününü daha fazla kullanmaları yönünde çabalıyoruz. Bu şemsiye bir ürün. Tahsilat, alacak garantisi ve istenirse finansman sağladığımız bu üründe bankalardan daha rekabetçi fiyatlama yapmamıza rağmen; ürünün yeteri kadar tanınmaması, sektörle ilgili algı sorunu, acil nakit ihtiyacı nedeni ile sevk öncesi Eximbank ya da daha pahalı olmasına rağmen banka kaynaklarına başvurulmasını karşımıza çıkan en önemli güçlükler olarak sayabiliriz. Ürünün daha fazla kullanımı için, söz konusu segmentin odak noktası olarak seçilip tanıtım faaliyetine daha fazla ağırlık verilmesi, sektöre yönelik algının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, regülatörün yurtdışından sağlanacak kaynaklarda maliyet eşitliğini sağlaması gerekiyor.”

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