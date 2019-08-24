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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhracat riskine garanti

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İhracat riskine garanti

Eximbank güvencesinde TÜRK Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'na katılmak için geldiği kentte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gültekin, Türkiye'de ihracatın dörtte birinden fazlasını destekler konuma geldiklerini belirtti. Gültekin, Türk Lirası kredi kaynaklarının piyasadaki faiz oranlarının altında olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Yaklaşık 8 milyar liralık bir öz kaynağımız var. Bunun hemen hemen tamamını KOBİ'lerimize kullandırıyoruz. Finansman maliyetimiz çok düşük düzeyde. İhracatta en önemli şey; finansman, bu çok önemli bir teşvik. Diğeri de sigorta desteği. İhracatçı KOBİ'lerimizin önemli sorunlarından birisi, farklı ülkelerdeki alıcılarının finansal durumları hakkında bilgi sahibi olamamalı. Biz de orada 'Gelin, bu alıcılarınızla alakalı riskleri biz alalım. Sigorta yapalım, siz gönül rahatlığıyla ihracat yapın.' diyoruz. Onların bu alacak riskini kapsamış oluyoruz. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz.”

Her ihracatçıya ulaşarak imkanlarını anlatmak istediklerini belirten Gültekin, "İhracatın şu anda yüzde 26 civarındaki kısmını destekliyoruz. Yıl sonuna kadar bu desteğimizi yüzde 27'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Yüzde 1'lik her bir dilim milyarlarca doları ifade ediyor. Yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 49 milyar dolarlık bir desteğimiz olacak. Bunun 19 milyar doları sigorta şeklinde olacak, geri kalan kısmı da kredi şeklinde olacak. Müşteri sayısı olarak da 12 bin 500 ihracatçımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 11 bin 500 civarındayız. Yıl sonuna kadar bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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