İhracat için arı gibi çalışıyorlar
ANTALYA, turizm ve örtü altı tarımdan sonra bombus arılarının üretiminde de başkent oldu.
Antalya’da 4 firma, koloniler halinde ürettikleri bombus arılarını dünyanın değişik ülkelerine ihraç ederek 2017 yılında 650 bin Euro’luk döviz girdisi sağladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteğiyle çiftçilerin kolayca ulaşabildiği bombus arıları, 500 metrekarelik alanda tüm bitkileri 45 gün boyunca dölleyebiliyor.
Bakanlık, 1 dönüm arazide iki kovan için 120 TL destek vererek çiftçileri doğal üretime teşvik ediyor.
Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, bombus arılarının yeni bir teknik olmadığını belirtti.
Doğanın bir kanununu sadece kontrol altına aldıklarını anlatan Özen, 1000 metrekareye 2 kovan arının yerleştirildiğini, arıların 45 günlük ömürleri süresince döllenmeyi sağladıklarını söyledi.
Bir dönüm arazide 2 kovan için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 120 TL desteği olduğunu da aktaran İl Müdürü Özen, “2017 yılında 8 bin 800 çiftçimize 5.7 milyon TL destekleme verdik. Amacımız kimyasalın önüne geçmek. İnsan eliyle yapılan döllenme kimyasaldır ve çok masraflıdır. Bunun alternatifi olarak arıyı kullanıyoruz. Girdisi de çok ucuz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle