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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İhracat beklentisi yıllık bazda arttı

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İhracat beklentisi yıllık bazda arttı

İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 3’üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalırken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 5,3 puan arttı. 

Ticaret Bakanlığı 2019 yılı 3’üncü çeyrek Dış Ticaret Beklentisi anketini paylaştı. Buna göre, 2019 yılı 3’üncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 123,3 olarak gerçekleşti. İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 3’üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalırken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 5,3 puan arttı. İkinci çeyrekte 125,9 olan endeks, üçüncü çeyrekte 123,3 oldu. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2019 yılı üçüncü çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret ediyor. 

2019 yılı üçüncü çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (96,5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (139,9), ihracat siparişi beklentisi (134,3) ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine (122,6) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi. 

2019 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ 98,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 15 puan azaldı. 2019 yılı 2. çeyrekte 97,6 olan endeks, 2019 yılı üçüncü çeyrekte 98,1 oldu. 100’ün altında gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2019 yılı üçüncü çeyrekte ithalatın azalacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti. 

2019 yılı üçüncü çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen ithalat birim fiyatı beklentisi (92,1) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi (76,0) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (118,2) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (106,2) sorularının yayılma endeksleri ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu. 

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