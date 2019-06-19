İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz
Bölgeler arasında, yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre en fazla ihracat artışını yüzde 15,8'le Karadeniz yakalarken, dış satımında düşüş yaşanan tek bölge yüzde 2,6'yla Güneydoğu Anadolu oldu
Türkiye'nin toplam dış satımının 46,1 milyar dolarının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi, ülke ihracatının yüzde 65,5'lik kısmını tek başına sırtladı. Kent bazlı bakıldığında ihracatta en fazla artış yüzde 140,6'yla Siirt'te, en fazla düşüş de yüzde 67,8'le Osmaniye'de gerçekleşti. İstanbul'un elde ettiği 1 milyar 522,2 milyon dolarlık ihracat artışının Manisa, Sakarya, Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli haricinde kalan 73 kentin 5 aylık dış satımından daha fazla olması dikkati çekti.
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