'İhraca 3 kat talep güvenin göstergesi'
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında önceki gün 2 milyar dolar tutarında gerçekleştirilen tahvil ihalesine, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini açıkladı.
Albayrak, “Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde, ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli” dedi.
EN FAZLA İLGİ ABD’DEN
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Tahvilin getiri oranı yüzde 7.5, kupon oranı yüzde 7.25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir” denildi. Açıklamada, tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki verildiği anımsatılarak, ihraç tutarının 23 Ekim’de hesaplara gireceği belirtildi. Açıklamada, “23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.5 olmuştur. Tahvile toplamda 250’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi. Açıklamada, ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Albayrak da “İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” dedi.
GÜÇLÜ KARŞILIK
İhraç sonucunun, atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır. YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, YEP’in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz.”
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