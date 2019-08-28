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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

İhraç edilen her 3 alabalıktan biri o ilden

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İhraç edilen her 3 alabalıktan biri o ilden

İç sulardaki alabalık üretiminde önemli yere sahip Kayseri, Türkiye'den ihraç edilen her üç alabalıktan birini yavru olarak yetiştiriyor.

Türkiye'de denize kıyısı olmayan iller arasında balık üretiminde önemli yere sahip Kayseri, ihraç edilen her üç alabalıktan birini yavru olarak yetiştiriyor.

Kayseri'deki baraj göllerinde bulunan çiftliklerde, milyonlarca alabalık üretilerek, yavruyken başka çiftliklere naklediliyor. Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, alabalık üreten çiftliklerde milyonlarca balık bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin, Türkiye'de denize kıyısı olmayan iller arasında balık üretiminde ön sıralarda yer aldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"Alabalık üretiminde ilk üç içerisindeyiz. Kayseri bu anlamda kendi ürettiği balığı küçük porsiyonlar haline getirmenin yanında, Türkiye'nin dört bir tarafına yavru balık dağıtmaktadır. Özellikle Pınarbaşı ilçemizde kuluçka hanelerimiz var. Buradan çıkan yavru balıklar belirli büyüklüklerde alınarak Yamula Barajı'nda biraz daha büyütülüyor. Daha sonra Karadeniz'e naklediyoruz. Türkiye'deki protein açığının önüne geçilmesinde, eksikliğinin giderilmesinde en önemli unsurlardan biri balık. Yurt dışına ihracata giden her üç alabalıktan biri, yavru balık olarak Kayseri'de üretiliyor. Kapasite olarak 33 bin tonluk bir miktara sahibiz. Şu anda 20-21 bin ton kapasitelerle yürüyoruz."
Şahin, balık işinin sezonluk olduğunu ve yaz aylarında çiftliklerin tam kapasite ile çalışmadığını ifade etti.

Kayseri'nin alabalık üretimi konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Şahin, "Bundan sonra da Avrupa'nın birçok ülkesine daha satmak için de çabalarımız devam ediyor. Bununla ilgili yatırımcılarımızı da Kayseri'ye bekliyoruz." dedi.

Alabalıkların daha çok Avrupa ülkelerine satıldığını anlatan Şahin, üretimi daha da artıracaklarını kaydetti. Pınarbaşı içesinde yer alan bir alabalık çiftliğinin sorumlusu Metin Öztürk de üretilen alabalıkların dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Öztürk, tesislerinde şu anda 20 milyon yavru bulunduğunu, suyun özellinin alabalık yetiştirmeye uygun olduğunu belirtti. 

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