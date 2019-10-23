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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den

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İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde 415 bin 425 araç üretim bandından indirildi.

Türk otomotiv sanayisinin ocak-eylül dönemindeki dış satışlarının yüzde 40'ını Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde traktör dahil 1 milyon 73 bin 862 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 415 bin 425 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 39'unu oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 374 bin 207'sinin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.
Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 926 bin 183'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 40'ı Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

EN FAZLA ÜRETİM FORD OTOSAN'DAN

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan, yılın geride kalan 9 aylık bölümünde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 19 bin 578 otomobil, 207 bin 181 kamyonet, 43 bin 488 minibüs olmak üzere 270 bin 247 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-eylül döneminde 125 bin 943 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 96'sına denk gelen 121 bin 427'sini ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 16 bin 871 araçtan 5 bin 883'ünü ihraç ederken, Anadolu Isuzu da 2 bin 364 adet üretim ve bin 86 adet ihracat gerçekleştirdi.

TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ KOCAELİ

Kocaeli, yılın 9 aylık döneminde 259 bin 532 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 73'ünü, 229 bin 237 adetle de toplam ihracatın yüzde 72'sini gerçekleştirdi.

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