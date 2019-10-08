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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

İHBİR’den rekor ihracat

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İHBİR’den rekor ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2019 Eylül ayı ihracat raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında 150 milyon dolar olan ihracat, 2019 yılında 172 milyon dolara yükseldi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yüzde 13.3'lük yükselişiyle ihracatını en fazla artıran birlik olduklarını söyledi.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2019 Eylül ayında, Türkiye genelinde 570 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, İHBİR, 2019 Eylül ayında 172 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yerini aldı.

2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Rekor kıran ihracatımızı artırmaya yönelik ortak çalışmalarımıza, 2023 ihracat hedefimizi gerçekleştirene kadar devam edeceğiz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü ve algısını daha da artırmak bizlerin ve tüm iş insanlarımızın özverili çalışmalarıyla gerçekleşecek. Ürünleri katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız.

ALIM HEYETLERİ VE MİLLİ KATILIM FUARLARI ÖNEMLİ

Alım heyetleri ile ilgili yeni planlamalar yaptıklarını ifade eden İHBİR Başkanı Haluk Okutur, Yönetim Kurulu ve ihracatçı üyelerimizle, koordineli bir şekilde hareket ederek hedeflere kısa sürede ulaşmanın mümkün olduğu söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

Yıl boyunca özellikle hedef rota olarak belirlediğimiz Latin Amerika ülkelerinden gelen iş insanlarıyla alım heyeti organizasyonları düzenliyoruz. Bunun yanında milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetleri sayesinde ülkemizi tanıtarak daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çok yakında, şimdiye kadar düzenlediğimiz alım heyetlerine katılan en iyi firmaları özenle seçerek yeniden ülkemize davet edip VIP Alım Heyeti Organizasyonu düzenleyeceğiz. Bizler İHBİR olarak hedef ihracatımıza ulaşmak ve bu hedefi 2 katına çıkarmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenlikler üretmeye devam edeceğiz.

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