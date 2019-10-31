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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.10.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

İHBİR'den 10 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

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İHBİR'den 10 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, eylül ayı ihracat rakamlarını yüzde 13,6 artırdıklarını söyleyerek, 10 ayda 1,5 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu rakamı daha da artıracağız dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 1 yıldır hayata geçirdikleri nitelikli alım heyeti programı, birliğin gelecek dönem hedefleri ve ihracat rakamlarına ilişkin Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. İhracat rakamlarından oldukça memnun olduğunu belirten Okutur, daha çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Latin Amerika ülkelerindeki ithalatçı firmaları 1 yıldır Türkiye'de ağırladıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını vurgulayan Okutur, kasım ayında Afrika'daki ülkelere yoğunlaşacaklarını ve yine Latin ülkeleri programlarını da sürdüreceklerini aktardı.

2023 yılı için hedefledikleri 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacaklarını dile getiren Haluk Okutur, İhracat rakamlarımızı eylül ayında yüzde 13,6 artırdık. Dünya ticaret hacmine baktığımız zaman bu önemli bir başarıdır ama yeterli değildir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 1,5 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu rakamı daha da artıracağız. Esas amacımız, 2023 yılında 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak. Hiçbir endişem yok hatta bu rakamı aşacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

215 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Türk ürünlerinin çok beğenildiğini söyleyen Okutur, Şekerli, unlu mamuller ve çikolata grubunda satış yapıyoruz. 2 bin üyemiz 215 ülkeye ihracat yapıyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise ABD, Irak ve Suriye. Türkiyeden yurt dışına giden ürünler çok beğeniliyor. O yüzden siparişlerimiz devamlı artıyor. Üretim kalitesi çok yüksek firmalarımız var. Anadolu topraklarında olduğumuz için şanslıyız, bitki örtümüz, besin değerlerimiz birçok ülkeden daha yüksek kalitede; bu avantaj, ihracat yaparken işimizi kolaylaştırıyor dedi.

TÜRK FİRMALARININ MARKALAŞMAYA İHTİYACI VAR

Markalaşma ve katma değerli ürünler üretmenin önemine değinen Okutur, Artık fason üretimden vazgeçip ürünlerimizi işleyip, paketleyip, markalayıp yüksek katma değerle satmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirirsek şu anda ihracat rakamlarımızı beşe, ona katlarız diye konuştu.

İHRACAT STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK

Nitelikli alım heyeti programıyla çok iyi iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Haluk Okutur, İhracat stratejimizi değiştirdik. Milli katılım fuarlarında yine yer alıyoruz. Bu yıl yaptığımız değişiklikle ithalatçı firmaları ülkemize davet ettik. Türkiye'ye nitelikli alım heyetleri getiriyoruz. İyi sonuçlar alınca bu programlara devam ettik. Her ay 2 farklı heyet getiriyoruz. Bugüne kadar Latin Amerika ülkelerini Türkiye'ye davet etmiştik. Çok iyi iş birlikleri geliştirdik. Her alım heyeti geldiğinde yüzlerce firmamızla çok fazla ticari görüşme yapıyor ve kontratlar imzalıyorlar. Üye firmalarımız, kendi sahalarında ürünlerini anlatıyor ve sergiliyor. Gerekirse üretim tesislerini ziyaret ettiriyorlar. Ayrıca Türkiye'nin yurt dışındaki algısını değiştiriyorlar ifadelerini kullandı. 

AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ FİRMALAR DA TÜRKİYE'YE GELECEK

Dünyanın dört bir tarafındaki ithalatçı firmaları Türkiye'de davet etmeyi planladıklarını söyleyen Okutur, Gelen alım heyetleri de firmaların kurumsal yapısını, üretim yapılan tesisleri görüyorlar. Tabi İstanbul'un tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini de görmüş oluyorlar ve çok etkileniyorlar. Kendi evimizde ithalatçı firmaları ağırlamak bize büyük bir avantaj sağlıyor. Alım heyeti programına devam edeceğiz, şimdi hedefimiz Afrika ülkelerini ülkemizde ağırlamak. Kasım ayında bu ülkelerdeki firmaları ağırlamaya başlayacağız. Böylece bütün ülkelerdeki firmaları ülkemize davet etmeyi planlıyoruz dedi.

 

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