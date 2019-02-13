İhbar şebekesi

VERGİ Denetim Kurulu (VDK), vergi kaçakçılığı için gelen ihbarların vergi dairesi müdürlüğünde çalışan bir kamu görevlisine ait olduğunu ortaya çıkardı. İhbarlara ikramiye ödenmesini dikkate alan VDK, 7 farklı muhbirin verdiği ihbar dilekçesinin ardındaki kişinin, bir kamu görevlisi olduğunu belirledi. Üç muhbirin kamu görevlisinin kardeşi, 2 muhbirin kardeşinin eşi, diğer iki muhbirin de aynı görevliyle irtibatlı kişi olduğu görüldü. Kamu görevlisi hakkında soruşturma açılırken ödenen ikramiyelerin geri alınması için de yasal işlem başlatıldı. İkramiye ortalama vergi kaçağının yüzde 10’u oluyor.

RAPORDA YER ALDI

VDK’nın 2018 faaliyet raporunda, “Haksız İhbar İkramiyesi Ödemesinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar” başlığı altında, ihbar ikramiyesi alabilmek için yakınları üzerinden ihbarda bulunan bir vergi dairesi çalışanının nasıl tespit edildiği anlatıldı. İhbarların İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonları (İİTDK) tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve daha sonra da Başkanlık merkezinde oluşturulan İİTDK’nın onayına sunulduğu belirtildi.

Raporda, Başkanlık İİTDK’nın onayına sunulan ihbar başvurularının incelenmesi sonucunda bazı muhbirler tarafından verilen ihbar dilekçelerinin içerdiği bazı bilgilerin, vergi idaresinin kullandığı bir kısım otomasyon sistemleri üzerinden temin edilebilecek ve yine vergi idaresince ulaşılabilecek nitelikte olduğu yönünde kuvvetli emareler bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sonraki aşamada ihbar başvurularındaki bilgilerin kaynağının araştırılmasına karar verildi. Yapılan başvuruların içeriği, bilgilerin üçüncü kişiler tarafından temin edilip anılan şahıslar aracılığıyla ihbarda bulunulması sağlanarak gerçekte ihbarcı kimliğinin gizlenip gizlenmediği konularında araştırma yapmak üzere bir vergi müfettişi görevlendirildi.





Raporda, araştırma sonucunda, 7 farklı muhbir tarafından verilen çok sayıda ihbar dilekçesinin gerçek sahibinin vergi dairesi müdürlüğünde çalışan kamu görevlisi olduğu; anılan kamu görevlisinin, ihbar edilen mükellefler hakkında Bakanlık bilgi sistemleri üzerinden çeşitli sorgulamalar yaptığı belirlendi. 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca kamu görevlisinin ihbar ikramiyesi alamaması nedeniyle yaptığı sorgulamalar sonucunda edindiği bilgileri de kullanarak oluşturduğu dilekçeleri, akrabalık bağı olan ya da irtibatı olan kişileri aracı kılarak ihbarlarda bulunduğu belirlendi.

İKRAMİYELER YASAL FAİZİYLE İSTENİYOR



YAPILAN tespitlerde kamu görevlisi ve 7 muhbirin eylemleri nedeniyle savcılığa başvurulduğunun kaydedildiği raporda, “Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili kişiler hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık (nitelikli dolandırıcılık) suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Aynı zamanda, kamu görevlisi hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre disiplin soruşturulması yapılması, haksız yere yapılan ihbar ikramiyesi ödemelerinin yasal faizi ile birlikte geri alınması amacıyla yasal işlemler de başlatılmıştır” denildi.

ŞEMASI BİLE HAZIRLANDI

İHBAR dilekçesinin asıl sahibi olan kamu görevlisi ile muhbir gözüken kişiler arasındaki ilişki bir şemayla gösterildi. Şemada kamu görevlisi ortadayken, 1., 2. ve 3. muhbirin altında “kardeşi”, 4. ve 5. muhbirlerin altında “kardeşinin eşi” ve 6. ile 7. muhbirin altında da, “kamu görevlisinin irtibatlı olduğu kişi” ibaresi yer aldı.

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