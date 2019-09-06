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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.09.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

İhbar edene 6 bin lira ödül var! Sosyal medyada hacizli araba avcıları aranıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
İhbar edene 6 bin lira ödül var! Sosyal medyada hacizli araba avcıları aranıyor

Borçlarını ödemeyip otomobillerine haciz konulan kişilere yönelik özel istihbarat şirketleri kurulmaya başlandı. Şirketler sosyal medya aracılığıyla ihbarda bulunulmasını istiyor. İhbarcılara ise para ödülü veriliyor.

AVM otoparklarında, sokaklarda terk edilmiş, uzun süredir park halinde kalmış otomobillere ilişkin olarak istihbarat şirketleri harekete geçmeye başladı

Sahiplerinin borçlarından dolayı gelen hacizler nedeniyle yakalama kararı bulunan otomobilleri ihbar edenlere ise otomobilin değerine göre ödül verilmeye başlandı.

Bazı şirketlerin üstlendiği bu görev sosyal medyada da yer almaya başladı. Instagram, Facebook gibi mecralarda hacizli arabalara ilişkin dosyaları elinde tutan şirketler ilan vererek arabaların bulunmasını hızlandırıyor.

HEMEN ÇEKİLİYOR

Uzun süre beklemesinden dolayı şüphelenilen otomobilin plakasını istihbarat şirketine gönderildiğinde araç hakkında haciz, yakalama kararı olup olmadığı kontrol ediliyor.

Bunun ardından ihbarcıdan otomobilin açık adresi talep ediliyor ve hacizli, yakalamalı araç adresinden çekici ile alınıyor.

Sonrasında ise hukuki işlemler uygulanıyor ve otomobil icra dairesi tarafından satışa çıkarılıyor. Bu sayede alacaklı olan kişilerin mağduriyetleri de giderilmiş oluyor.

ÖDÜL 6000 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İhbar edilen otomobilin aranan kriterlere uyması halinde istihbarat şirketleri ihbarcıya 300 lirayla 6000 lira arasında ödeme gerçekleştiriyor. Antika değeri haricinde çok eski olan otomobillerin satışından da fazla gelir elde edilmemesi nedeniyle ekonomik değeri olan otomobiller için ihbar ödemesi gerçekleştiriliyor.

İCRA DAİRELERİNDE HACİZLİ ARABALAR YARI FİYATINA SATILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes icra dairelerine giderek hacizli arabaları inceleme ve ihalelerine girme hakkına sahip durumda. Sahiplerinin borçları nedeniyle haciz konulan ve icradan satışa çıkarılan arabalara teklif verip uygun fiyatlara sahip olunuyor.

 

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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