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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
25.09.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

İhalesiz kamu arazisi tahsisi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
İhalesiz kamu arazisi tahsisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Buna göre, beş yıldızlı oteller, birinci sınıf tatil köylerine ‘turizm tesis hizmet alanları’, “konaklama dışı kullanılmak” üzere tek yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden, ihalesiz, duyurusuz tahsis edilebilecek. Yine Olimpos Beydağları, Uludağ gibi milli parklarda kamu yararı ve zaruret durumunda imar planı değişikliği yapılarak turizm tesis hizmet alanları planlara işlenecek ve yatırımcılara ihalesiz tahsis edilebilecek.

DUYURU YAPILMAYACAK

Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle yeni hükümet sistemine uyum çerçevesinde kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsis iznini artık Cumhurbaşkanı verecek. Yönetmelikteki en dikkat çeken düzenleme ise “Turizm tesisi hizmet alanlarının tahsisi” başlıklı ek madde oldu. Buna göre, Antalya Kemerağzı, Kundu, Alanya, Demre, Side ile Muğla Bodrum; Aydın Kuşadası; İstanbul Şişli, Beyoğlu, Galata Kulesi, Sarıyer, Sultanahmet Meydanı; Bolu Köroğlu; Bursa Uludağ; Rize Çamlıhemşin; Trabzon Tonya, Maçka; Nevşehir Kapadokya gibi Türkiye’nin dört bir yanında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTGB), Turizm Alan ve Turizm Merkezleri (TM) ilan edilmiş yerlerin planlarında ‘turizm tesisi hizmet alanı’ olarak görülen yerler, duyuru yapılmaksızın bölgede kamu taşınmazında yatırımı bulunan turizmcilere tahsis edilebilecek.

5 YILDIZA TEK YILDIZ

Antalya Kemer, Belek, Lara gibi bölgelerde beş yıldızlı ve birinci sınıf tatil köylerinin olduğu yerlerdeki bu turizm tesisi hizmet alanlarının tahsis bedeli ise beş yıldızdan değil bir yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden hesaplanacak. Böylece tahsis beş yıldızlı otele bile olsa birim maliyet 146 bin lira yerine 27 bin lira olarak alınacak. Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde 81 tanesi kıyı, 80’i termal, 34’ü yayla-eko turizmi, 29’u kış, 19’u İstanbul Kent Turizmi, 12’si kültür-kongre-inanç, 9’u spor, 3’ü turizm kenti olmak üzere toplam 267 tane KTGB ve TM bulunuyor.

PARKLARA YENİ PLAN

Ek maddenin beşincı fıkrası ise Bakanlığın, kamu yararı olduğuna ve zaruret bulunduğuna karar vermesi halinde yine Milli Park sınırları içinde kalan alanların ‘Uzun Devreli Gelişme Planlarında değişiklik yapılacak. Böylece Uludağ, Kemer Olimpos Beydağları gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki Milli Parkların planlarına turizm tesisi hizmet alanı işlenecek. Bu hizmet alanları yine adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara, ihalesiz, duyurusuz tahsis edilebilecek. Ormanlık alanlardaki bu tahsislerde öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilecek. Yönetmeliğe eklenen bir diğer maddeyle de kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaları, ön izin ve kesin tahsis usulüne tabi olmayacak. Komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülecek.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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