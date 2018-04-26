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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
26.04.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

İhale ertelendi diye sevinirken...

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
İhale ertelendi diye sevinirken...

Türkiye’nin en verimli ovalarından olan ve koruma altına alınan Eskişehir Alpu Ovası ve dünyada işlenebilir lületaşının çıktığı sahayı da kapsayan termik santralde yeni gelişme. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihaleyi 15 Ağustos’a erteleyince büyük sevinç duyan Eskişehirliler, bugünkü ‘acele kamulaştırma’ kararıyla hayalkırıklığı yaşadılar.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla termik santralın inşası amacıyla bazı taşınmazların Elektrik Üretim A.Ş tarafından acele kamulaştırılacağı ilan edildi. Tepebaşı ilçesinde bin 125 hektarda Beyazaltın (Sepetçi) ve Margı mahallelerinde 325 parselin acele kamulaştırılması kararı alındı.

KALORİSİ AZ;  DUMANI ÇOK

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi ile birlikte açtıkları çok sayıda dava bulunduğunu belirterek, bu davalar sonuçlanmadan alınan acele kamulaştırma kararının yanlış olduğunu söyledi. Kararın beyaz altın olarak tabir edilen lületaşının çıktığı bölgeyi Sepetçi başta olmak üzere Kızılcaören ve Yakakayı’yı kapsadığını belirten Ataç, bu insanların tarım ve hayvancılık yaptığı büyük bir bölgenin çok kalitesiz bir kömür için yok edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. “Bu kömürün kalorisi az, dumanı, isi, zehiri çok. Santralde 7 milyon ton kömür yanacak ve Eskişehir’in evlerinde kullanılan miktarda su kullanılacak” diyen Ataç, kömürle birlikte dünyada sadece burada çıkan lületaşı ocaklarının da yok olacağını anlattı. Ataç, lületaşının ülkeye yıllık 16 milyon dolar döviz girişi sağladığına dikkat çekti.

ÇED SONDAJ BİLE YAPILMADAN HAZIRLANDI

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santral için “ÇED olumlu kararı” verdi. Ancak bu karar Eskişehir barosu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından mahkemeye taşındı. Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Dava gerekçesinde şu noktalar dikkat çekti:

“Nihai ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje için verdiği özel formata aykırı biçimde düzenlenmiştir. Raporu tesisin tüm ünitelerini içermemektedir. Kömür kaynakları, kömürün nakliyesi, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının etkileri rapora girmemiş, böylelikle olası etkiler denetim dışında tutulmuştur. Santral projesinin su kaynaklarına getireceği baskı hesaplanmamıştır. Kamu kuruluşları bile santral hakkındaki görüşlerinde hali hazırdaki teknolojiyle santralin bölgedeki su kaynaklarını tüketeceğini öngörmüştür. ÇED raporu jeolojik etütler yapılmaksızın, Lületaşı ocaklarıyla ilgili sondaj bile olmadan, yeraltı madenciliği koşulları yeterince araştırılmadan ve aktif fay hatlarıyla ilgili önlem alınmadan hazırlanmıştır.”

 

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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