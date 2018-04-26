İhale ertelendi diye sevinirken...
Türkiye’nin en verimli ovalarından olan ve koruma altına alınan Eskişehir Alpu Ovası ve dünyada işlenebilir lületaşının çıktığı sahayı da kapsayan termik santralde yeni gelişme. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihaleyi 15 Ağustos’a erteleyince büyük sevinç duyan Eskişehirliler, bugünkü ‘acele kamulaştırma’ kararıyla hayalkırıklığı yaşadılar.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla termik santralın inşası amacıyla bazı taşınmazların Elektrik Üretim A.Ş tarafından acele kamulaştırılacağı ilan edildi. Tepebaşı ilçesinde bin 125 hektarda Beyazaltın (Sepetçi) ve Margı mahallelerinde 325 parselin acele kamulaştırılması kararı alındı.
KALORİSİ AZ; DUMANI ÇOK
Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi ile birlikte açtıkları çok sayıda dava bulunduğunu belirterek, bu davalar sonuçlanmadan alınan acele kamulaştırma kararının yanlış olduğunu söyledi. Kararın beyaz altın olarak tabir edilen lületaşının çıktığı bölgeyi Sepetçi başta olmak üzere Kızılcaören ve Yakakayı’yı kapsadığını belirten Ataç, bu insanların tarım ve hayvancılık yaptığı büyük bir bölgenin çok kalitesiz bir kömür için yok edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. “Bu kömürün kalorisi az, dumanı, isi, zehiri çok. Santralde 7 milyon ton kömür yanacak ve Eskişehir’in evlerinde kullanılan miktarda su kullanılacak” diyen Ataç, kömürle birlikte dünyada sadece burada çıkan lületaşı ocaklarının da yok olacağını anlattı. Ataç, lületaşının ülkeye yıllık 16 milyon dolar döviz girişi sağladığına dikkat çekti.
ÇED SONDAJ BİLE YAPILMADAN HAZIRLANDI
Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santral için “ÇED olumlu kararı” verdi. Ancak bu karar Eskişehir barosu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından mahkemeye taşındı. Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Dava gerekçesinde şu noktalar dikkat çekti:
“Nihai ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje için verdiği özel formata aykırı biçimde düzenlenmiştir. Raporu tesisin tüm ünitelerini içermemektedir. Kömür kaynakları, kömürün nakliyesi, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının etkileri rapora girmemiş, böylelikle olası etkiler denetim dışında tutulmuştur. Santral projesinin su kaynaklarına getireceği baskı hesaplanmamıştır. Kamu kuruluşları bile santral hakkındaki görüşlerinde hali hazırdaki teknolojiyle santralin bölgedeki su kaynaklarını tüketeceğini öngörmüştür. ÇED raporu jeolojik etütler yapılmaksızın, Lületaşı ocaklarıyla ilgili sondaj bile olmadan, yeraltı madenciliği koşulları yeterince araştırılmadan ve aktif fay hatlarıyla ilgili önlem alınmadan hazırlanmıştır.”
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