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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
14.01.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

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İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

KIŞ turizminin göz bebeği Palandöken özellikle hafta sonları dolup taştı. Kızak ve kayak pistlerinde ’İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten görüntüler ortaya çıktı. Otellerdeki dolululuk oranı yüzde 90’lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkarıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı.

İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

En uzunu 14 kilometre olmak üzere 40’ın üzerinde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken’de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde tatilciler geceleri de kayak yapılabiliyor.


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı’na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor.


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

Otel işletmecileri her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken’en dolup taştığını belirtti. Yarı yıl tatilinde dolululuk oranın yüzde yüz olduğunu ifade eden Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Tamamı ışıklandırılan pistler sayesinde tatilciler gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor" diye konuştu.


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

Palandöken’deki pistler, mekanik tesisler ve otellerin muhteşem olduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise "Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. 


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir" dedi.


İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı

 

 

 

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