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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
12.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: Çürük sarımsak kokusu geliyorsa dikkat!

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Çok önemli uyarı: Çürük sarımsak kokusu geliyorsa dikkat!

SOĞUK havaların ülke genelinde etkisini artırmasıyla, evlerde doğal gaz kullanımı da arttı. İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, doğal gaz kullanımında cihazların ve bacaların bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması konusunda aboneleri uyardı.

Türkiye genelinde eksi derecelere düşen hava şartlarının ardından doğal gaz kullanımı da artmaya başladı. Ancak doğal gaz kullanmadan önce cihazların ve bacaların bakımı da çok önemli. İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, İGDAŞ'ın Alibeyköy'de bulunan Genel Merkez Binasında doğal gazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

İGDAŞ'IN ONAY VERDİĞİ KİŞİ VE KURUMLARA BAKIM YAPTIRTIN

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, doğal gaz tesisatına yetkisiz kişilerin müdahale ettirilmemesi gerektiğini ifade ederek, Vatandaşlar İGDAŞ'ın onay verdiği kişi ve kurumlara bakım yaptırtmalı. İlla bir değişiklik ihtiyacı duyulursa İGDAŞ'a bilgi verilmesi gerekiyor. Cihazların ve bacaların bakımı ise her kış mevsimi başında mutlaka yetkili kişilere yaptırılmalı. Cihaz bakımı için cihazların markalarının servislerinden bakımı yapılmalı. Baca bakımı için ise itfaiyenin yetkilendirdiği baca bakım ve temizlik firmalarından hizmet almalılar diye konuştu.

DOĞAL GAZ KOKUSU ÇÜRÜK SARIMSAK KOKUSUNA BENZER

Evde doğal gaz kaçağının olup olmadığını vatandaşların nasıl anlayacağı sorusunu ise Sabri Doğan, Normalde doğal gaz kokusuzdur. Ancak biz tesislerimizde gazı kokulandırırız. Çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku bu. Bu şekilde bir koku hissetmeleri durumunda İGDAŞ'ın 187 Acil telefonunu arayarak bilgi vermeleri ve ortamı havalandırmaları gerekiyor. Bu süreç içerisinde telefon kullanmamaları, elektrik prizlerini açmamalı ve kapatmamaları gerekir. Dış ortamda da İGDAŞ yetkililerini beklemeleri gerekir şeklinde yanıtladı.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, özellikle doğal gaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve açık tutulması konusunda aboneleri uyardı. Doğan, Ortamda cihazların güvenli bir şekilde yanması için gerekli oksijeni ve baca çekişlerini hava menfezleri sağılıyor dedi.

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