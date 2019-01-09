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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
09.01.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İGA'nın ortağı Kolin hissesini devretti

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İGA'nın ortağı Kolin hissesini devretti

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstelenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de ortaklık yapısının değiştiği öğrenildi. 5 ortaklı İGA Havalimanı’nında Kolin İnşaat, yüzde 20 hissesini Kalyon’a devretti. Devir işleminin sicil kayıtlarına yansıması ile birlikte Kalyon’un şirketteki payı yüzde 40’a çıkmış olacak.

6 YIL ÖNCE KURULDU
GEÇEN Aralık ayında yapılan genel kurulda sermayesi 7 milyar 368 milyon TL’ye yükseltilen İGA Havalimanı AŞ 7 Ekim 2013 günü kuruldu. Şirketin kuruluşunda yer alan 5 ortak da eşit hisseye sahip oldu.

5 ORTAK EŞİT PAY SAHİBİYDİ
Şirketin son genel kurulu geçen 20 Aralık günü yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesinde 2 Ocak günü yayımlanan genel kurul kararına göre Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Limak İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ’nin yüzde 20’şer pay sahibi olduğu kaydedildi.

İGAnın ortağı Kolin hissesini devretti


YÜZDE 20 HİSSESİNİ DEVRETTİ
Ancak, anılan genel kurul sonrası İGA Havalimanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirkette yüzde 20 hissesi bulunan Kolin İnşaat, payını Kalyon Havacılık AŞ’ye devrederek ortaklıktan ayrıldı. Hurriyet.com.tr’nin konuya yakın iki ayrı kaynaktan edindiği bilgiye göre devir kararı bu hafta başında kesinleşti.
Hisse devrine ilişkin süreç şirketin sicil kayıtlarına henüz yansımadı. Konuya ilişkin ulaştığımız Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu’ndan ise dönüş olmadı.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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