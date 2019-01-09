İGA'nın ortağı Kolin hissesini devretti
İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstelenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de ortaklık yapısının değiştiği öğrenildi. 5 ortaklı İGA Havalimanı’nında Kolin İnşaat, yüzde 20 hissesini Kalyon’a devretti. Devir işleminin sicil kayıtlarına yansıması ile birlikte Kalyon’un şirketteki payı yüzde 40’a çıkmış olacak.
6 YIL ÖNCE KURULDU
GEÇEN Aralık ayında yapılan genel kurulda sermayesi 7 milyar 368 milyon TL’ye yükseltilen İGA Havalimanı AŞ 7 Ekim 2013 günü kuruldu. Şirketin kuruluşunda yer alan 5 ortak da eşit hisseye sahip oldu.
5 ORTAK EŞİT PAY SAHİBİYDİ
Şirketin son genel kurulu geçen 20 Aralık günü yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesinde 2 Ocak günü yayımlanan genel kurul kararına göre Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Limak İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ’nin yüzde 20’şer pay sahibi olduğu kaydedildi.
YÜZDE 20 HİSSESİNİ DEVRETTİ
Ancak, anılan genel kurul sonrası İGA Havalimanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirkette yüzde 20 hissesi bulunan Kolin İnşaat, payını Kalyon Havacılık AŞ’ye devrederek ortaklıktan ayrıldı. Hurriyet.com.tr’nin konuya yakın iki ayrı kaynaktan edindiği bilgiye göre devir kararı bu hafta başında kesinleşti.
Hisse devrine ilişkin süreç şirketin sicil kayıtlarına henüz yansımadı. Konuya ilişkin ulaştığımız Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu’ndan ise dönüş olmadı.
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