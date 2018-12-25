İGA sermayesini 7.4 milyar liraya çıkardı
İstanbul üçüncü havalimanının işletmecisi İGA sermayesini 1.1 milyar lira, yani yüzde 18 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltti.
ŞİRKET Temmuz ayında yaptığı 1.79 milyar liralık artırımdan sonra ikinci defa sermaye artırmış oldu. Şirketin sermayesi iki artırımla yüzde 66 artmış oldu.
İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak, Kolin ve Kalyon'un şirkette yüzde 20'şer hissesi bulunuyor.
İstanbul Havalimanı olarak adlandırılan üçüncü havalimanını, devreye girdiği 29 Ekim'den bu yana bültene göre 66,000 yolcu kullandı.
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