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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

İGA Havalimanı Genel Müdürü Samsunlu: Önemli merkez olacağız

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İGA Havalimanı Genel Müdürü Samsunlu: Önemli merkez olacağız

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu"İstanbul havalimanları yolcu sayısı 2010 yılının başında 37 milyon iken şu an 100 milyonu geçmiştir" dedi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Ulaştırma sektörü Türkiye için stratejik bir sektördür. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yapmıştır. Havalimanı sayısı 24’ten 56’ya çıkmış, yolcu sayısı 33 milyondan 200 milyonları aşmıştır. 85 milyon nüfusumuz ve turizm potansiyelimiz ile önemli merkez olacağız." dedi.

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Samsunlu,Türkiye olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduklarını ifade ederek. bu durumun çok büyük bir enerji ve güven verdiğini söyledi.

2031 yılına kadar global havacılığın ağırlık merkezinin Asya ve Avrupa arasında Türkiye’nin güneyine kaymasını beklediklerini kaydeden Samsunlu şunları kaydetti:

"Bir önceki havalimanı 38 milyon terminal kapasitesi ile mevcut hacim olan yıllık 68 milyon talebi kaldıramıyordu. Ulaştırma sektörü dünyada çok hızlı büyüyen bir sektör. Dünyada bugün seyahat eden 4 milyar yolcu var ve 20 yıl sonra 8 milyar olacak. 20 bin uçak yolcuları bugün taşıyor 20 sene sonra 40 bin uçak taşıyacak. Bu kadar büyük bir büyümeyi ancak yeni yatırımlar ile kaldırabiliriz."

Kadri Samsunlu, "İstanbul’a 3 saat mesafede 60’tan fazla başkent, 120’den fazla ülke var. Böylesine stratejik bir lokasyona sahip olmak bizim için büyük bir
şans. Dar gövdeli uçaklarla batıda Izlanda'dan doğuda Hindistan’a kadar uçabiliyorsunuz. Afrika’da Nijerya ve Kenya’ya ulaşabiliyorsunuz. Geniş gövdeli uçaklarla Avustralya ve Güney Amerika’da, Şili hariç, dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Bu avantajlarından ötürü İstanbul kültürler arasında bir köprü olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Samsunlu, "Ulaştırma sektörü Türkiye için stratejik bir sektör. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yapmıştır. Havalimanı sayısı 24’ten 56’ya çıkmış, yolcu sayısı ise 33 milyondan 200 milyonları aşmıştır. 85 milyon nüfusumuz ve turizm potansiyelimiz ile önemli merkez olacağız. İstanbul havalimanları yolcu sayısı 2010 yılının başında 37 milyon iken şu an 100 milyonu geçmiştir." ifadelerini kullandı.

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