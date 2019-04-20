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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İGA Havalimanı Başkanı Samsunlu: Pahalıya sattırmam, uyarırım

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İGA Havalimanı Başkanı Samsunlu: Pahalıya sattırmam, uyarırım

7 Nisan’da tam kapasite ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’nda 15 günlük süreci değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Bir ürün 10 lira yerine 12 liraya satılıyorsa, sattırmam ve uyarırım." dedi.

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektöründe 100’ler kulübüne girmeyi hedefliyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, 2023’te 100 milyon yolcuyu geçecek. 100’ler kulübüne gireceğiz. Dünyada yıllık bazda 100 milyon yolcu trafiğine ulaşan 2 havalimanı bulunuyor. Atlanta ve Pekin” dedi. İstanbul Havalimanı’nda 15 günlük süreci değerlendiren Samsunlu, “Tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Şu an ise yıllık 90 milyon kapasite ile yolcu misafir ediliyor. 250’si dış hat olmak üzere 300’den fazla destinasyonla en büyük ‘hub’lardan biri olacak” dedi.

ANINDA ÇÖZÜM

Samsunlu, geçen 15 günde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Geçiş sürecinden sonra operasyon sürecinde tabii ki sıkıntılar oldu. Eksiklik yok mu? Tabii ki var. En küçük ev taşımasında dahi uyum için birkaç aya ihtiyaç oluyor. Bu kadar büyük operasyonda böylesine yeni bir şirkette, ilk 15 günde havalimanı operasyonları açısından önemli bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Ufak sıkıntılar oluyor ama anında çözülüyor.”

İGA kadrosunda 5 bin 500 kişi olduğunu söyleyen Samsunlu, şunları söyledi: “Bunun 3 bin 500’ü güvenlik, 2 bini operasyon, ticaret ve destek grupları. 4 Nisan’dan itibaren bu ekip ailelerini görmüyor. Buraya ‘yeni yürümeye başlayan çocuk’ gibi bakıyoruz. Burası aslında Türkiye’nin projesidir. Kendimizi, ‘milli formayı giyip sahaya çıkan sporcu’ olarak hissediyoruz. Çok uzun bir gelişim sürecinden sonra ulaştırma sektörünün geldiği bir Everest’tir. Hem THY’nin hem de bizim gibi alt yapı şirketlerinin bu sinerjisi ile ulaştırma sektöründe Türkiye’nin pozisyonu çok ciddi anlamda değişecek.

TURİZM BİZİ DESTEKLER

İstanbul Havalimanı’nda günlük 1180 iniş kalkış gerçekleşiyor. 06- 14 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 1.5 milyon yolcu seyahat etti, bu günlük 150-200 bin rakamına tekabül ediyor. Yaz aylarında 1600-1700 iniş kalkışları görmeyi bekliyoruz. Bu 200-250 bin arasında günlük yolcuya eşit. Beklenen güçlü turizm sezonu bizi ciddi olarak destekler. Şimdilik 35 iniş ve 35 çıkış olmak üzere saat başına 70 uçuş sınırlaması var. Devlet Hava Meydanları alıştırma amaçlı sınır koydu. İstanbul Havalimanı’nda toplam 63 havayolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Amacımız bunu önümüzdeki 5 senede 100’e ulaştırmak. 2019 yılında ilk defa IST operasyonu düzenleyen yeni taşıyıcılar; Ethiopian Airlines, Nouvelair, Indigo. Air Albenia dün başladı. 30 Nisan’da ise Sichuan Air İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşlarını yapacak. Gelecek sene yaz başında 3’üncü pist bitince iniş kalkış sayısı Atatürk Havalimanı’nın iki katına çıkacak.” Havalimanında irili ufaklı 40’tan fazla mescit bulunduğunu kaydeden Samsunlu, “2-3’ünde de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görevli hocalar var. Büyüklükleri 400-500 kişiyi bulan mescitler bulunuyor. Havalimanı girişindeki camiyi bitirmekte geç kaldık. Yıl sonuna doğru bitecek. Geçen hafta ilk Cuma namazında bir taleple karşılaştık. Açıkcası ihtiyacı görecek data yoktu elimizde. Bilmediğimiz talebe cevap vermek için bizim bilgimiz dahilinde bir mekân kurduk. Şimdi ibadetin gizliliğine uygun şekilde terminalimiz içinde bir mekan oluşturduk” dedi. 

PİSTLERİN YÖNÜ TAKSİ SÜRESİNİ UZATIYOR

KADRİ Samsunlu, uçakların taksi süresi konusunda şu bilgileri paylaştı: “Faaliyette olan iki pisti terminalin batı tarafına yaptık. Biri doğu diğeri de batıda olsa daha iyi olabilirdi. Taksi süresi düşebilirdi. Üçüncü pisti yapıyoruz. Üç pistin ikisini aynı tarafta yapmak uçuş güvenliği için çok daha doğru. Risk oluşturacak inşaat kaynaklı parçaları uçuş güzergahının dışında tuttuk. Batı tarafındaki pistlerden terminal doğusuna giderken uzun mesafe var. Bu nedenle taksi süresi uçağın yönüne göre 12-13 dakika ile 28-29 dakika olabiliyor. Ama buraya gelirken artık havada beklemiyorsunuz. Havada dönme konusu tamamen ortadan kalktı.”

FİYATLARI YÜKSEK OLANLARI UYARIRIZ

İstanbul Havalimanı’ndaki işletmelerin fiyat politikasına ilişkin Kadri Samsunlu şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde aynı ürünün ne kadara satıldığını bulmak birkaç günü bulur. Alt işletme şirketlerimiz de buradaki fiyatları takip etmek zorunda. Burası global bir havalimanı. Uluslararası rekabeti kollamak zorundayım. Bir ürün 10 lira yerine 12 liraya satılıyorsa, sattırmam ve uyarırım. Paydaşlarım da aynı noktada. Zaten kendilerinin de oto kontrol sistemi var. Şu ana kadar uyarma ihtiyacı hissetmedim. En önemli paydaşlarım bu işletmeciler. Bunların bu havalimanının itibarını zedeleyecek bir uygulama yapmaması ile ilgili koruma görevini her zaman yerine getireceğim.”

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