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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

İftar menüleri 30 liradan başlayacak

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İftar menüleri 30 liradan başlayacak

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacak. Menüler bu yıl 30 liradan başlayacak" açıklamasında bulundu.

 Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ramazanda, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını bildirdi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının en az 2 milyon olduğunu söyledi.

Bu yıl da ramazan dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde bulunan restoranlarda hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Bingöl, yoğun bir hazırlık içerisinde iftar ve sahurları beklediklerini kaydetti.

Her yıl ramazan ayı öncesi ve döneminde lüks iftarların eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Bingöl, restoranların her bütçeye göre alternatif sunduğunu bildirdi.

Bingöl, "Milyonlarca insanın doğrudan, bir o kadarını da dolaylı olarak istihdam eden, yüz binlerce çiftçi, üretici, besici, hayvancının geçimini sağlayan sektörümüze yöneltilen bu eleştiriler hem acımasız hem de haksız." diye konuştu.
Bingöl, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını, mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Restoranlarda iftar zamanında çalışanları tatlı bir telaşın aldığını dile getiren Bingöl, kendilerinin oruç tutsa bile önceliklerinin müşterilerinin iftarlarını bir an önce açmalarını sağlamak olduğunu, her zaman hızlı ve sıcak servis yapmak istediklerini söyledi.

"RESTORANLARI KAPATALIM MI?"
Ramazan Bingöl, her yıl olduğu gibi bu ramazan için de "Dünyada ve Türkiye'de bu kadar aç varken lüks iftar sofraları israf değil?" ve "Menüler çok pahalı" şeklinde eleştiriler almaya başladıklarını aktardı.

Her sektörde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de mekana, çalışan sayısına, lokasyona, menüye ve benzeri konulara göre fiyatların değiştiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Diğer sektörlerde de geniş bir fiyat yelpazesi var. 50 liraya da ayakkabı var, bin liraya da veya 2 liraya da kahve var, 25-30 liraya da... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu iftar menüleri gerçekten bir ihtiyaç... Milyonlarca insanın geçimini sağlayan, yüz binlerce, hatta milyonlarca Müslüman turiste de hitap eden iftar menüleri ekonomik anlamda da canlılığı sağlıyor. Sonuçta sektörün tedarik zinciri de milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Restoranları kapatsak eleştiri konusu eksikler düzelecek mi? İşsizlik artacak, üreticimiz sıkıntıya girecek."

Bingöl, restoran sahipleri olarak ramazanda her keseye uygun iftar sunmak için çalışmalarını yaptıklarını, ülke ekonomisine değer katmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

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