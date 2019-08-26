Ifo'dan Almanya için resesyon uyarısı
Almanya ekonomisi için Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe resesyon riskinin olduğunu söyledi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Ifo endeksi 94.3 ile Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe
Almanya'nın resesyonla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Wohlrabe, "En iyi ihtimalle üçüncü çeyrekte ekonomik durgunluk/duraklama olacak" dedi ve bunun ikinci çeyrek için nihai GSYH rakamlarında etkili olacağını belirtti. Almanya'da ikinci çeyreğe ilişkin GSYH verisi yarın açıklanacak.
Wohlrabe Reuters'a yaptığı açıklamada "Resesyonla karşı karşıyayız" dedi.
Wohlrabe ayrıca Almanya'nın zor durumda olan otomobil endüstrisinde ticari ortamın iyileşmesine rağmen, mühendislik, kimya ve elektrik sektörlerinde önemli ölçüde kötüleştiğini ekledi.
Almanya'nın Ifo endeksi, Münih merkezli araştırma kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından hazırlanan Almanya'daki ekonomik faaliyetler için yakından takip edilen öncü bir gösterge.
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