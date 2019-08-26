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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
26.08.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Ifo'dan Almanya için resesyon uyarısı

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Ifo'dan Almanya için resesyon uyarısı

Almanya ekonomisi için Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe resesyon riskinin olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Ifo endeksi 94.3 ile Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe 
Almanya'nın resesyonla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Wohlrabe, "En iyi ihtimalle üçüncü çeyrekte ekonomik durgunluk/duraklama olacak" dedi ve bunun ikinci çeyrek için nihai GSYH rakamlarında etkili olacağını belirtti. Almanya'da ikinci çeyreğe ilişkin GSYH verisi yarın açıklanacak. 

Wohlrabe Reuters'a yaptığı açıklamada "Resesyonla karşı karşıyayız" dedi. 

Wohlrabe ayrıca Almanya'nın zor durumda olan otomobil endüstrisinde ticari ortamın iyileşmesine rağmen, mühendislik, kimya ve elektrik sektörlerinde önemli ölçüde kötüleştiğini ekledi. 

Almanya'nın Ifo endeksi, Münih merkezli araştırma kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından hazırlanan Almanya'daki ekonomik faaliyetler için yakından takip edilen öncü bir gösterge. 

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