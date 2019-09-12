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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Ifo, Almanya'nın 2019-2020 büyüme tahminlerini düşürdü

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Ifo, Almanya'nın 2019-2020 büyüme tahminlerini düşürdü

Ifo, Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e gelecek yıl için ise yüzde 1,7’den 1,2’ye çekti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’ya ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e gelecek yıl için ise yüzde 1,7’den 1,2’ye revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin haziran ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde eylül ayında güncelleme yaptı. Kuruluş, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e, 2020 büyüme beklentisini 1,7’den 1,2’ye düşürdü. Ifo, Alman ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,4 büyümesini bekliyor.

Ifo, “sanayi sektöründeki zayıflığın ekonomide diğer sektörlere yayılmasını, artan küresel belirsizliği ve ekonomideki zayıflığın iş gücü piyasasını etkilemesini” revizeye sebep olarak gösterdi.

Bu yıla ilişkin işsizlik oranı tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 5 yükselten Ifo, istihdamın 45 milyon 274 binden 45 milyon 237 bine düşeceğini öngördü.
Kuruluş, 2020 için istihdamın 45 milyon 365 bine yükseleceği, işsizliğin artarak yüzde 5,1’e tırmanacağı tahmininde bulundu.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 45,8 milyar avro bütçe fazlasının gelecek yıl 23,1 milyar avroya gerileceği öngörüsünde bulundu. Bu fazlanın 2021’de ise 18,6 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Ifo, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Alman ekonomisinin, üçüncü çeyrekte de yüzde 0,1 küçüleceğini öngördü.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi resesyon riski altında, petrol sızıntısı gibi, sanayi sektöründeki zayıflık diğer sektörlere giderek yayılıyor.” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralırken Ifo'nun üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 bir daralma daha beklediğini kaydederek, "Teknik olarak bu bir resesyon. Bu ekonomik gerileme, onlarca yıldır büyüyen küresel ekonomik düzeni sorgulayan bir dizi siyasi olay tarafından tetiklendi.” değerlendirmesini yaptı.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ülke ihracatını etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl ekonominin sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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