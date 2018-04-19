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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.04.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

İflasını isteyen ünlü şirketten ev alanlara ikinci şok

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İflasını isteyen ünlü şirketten ev alanlara ikinci şok

İnanlar İnşaat’ın iflası projelerinden daire alanları ‘milyonlarca’ liralık borç yüküyle karşı karşıya getirdi. Daire tapularını üzerine almak isteyen malikler, şirketin konut kredisi yerine proje kredisi kullandırması nedeniyle yıllarca sürecek bir davayla karşı karşıya kaldı.

İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan’ın iflasını açıklamasının ardından, İnanlar’dan ev alanlar büyük bir şokla karşılaştı. İnan, Twitter üzerinde yaptığı açıklamalarda konkordato ilan edeceğini açıkladı.

Dünya gazetesinden Leyla Bilgili'nin haberine göre Dumankaya ve Fi Yapı’da maketten ev alanlar farklı sorunlarla boğuşurken İnanlar İnşaat’tan ev alanlar ise kredi oyunu ile karşı karşıya kaldı. Evlerini teslim alan, hatta evlerde oturan malikler tapularını üzerlerine almak için harekete geçince, şirketin borç yüküyle karşılaştılar. Malikler, şirketin mortgage yani konut kredisi yerine ‘proje kredisi’ kullandırmasında bundan dolayı tapularını almak için 510 milyon liralık borcun çözülmesi süreciyle uğraşacaklar. 12 projede sayıları 870 bulduğu ifade edilen mağdurlar dün itibariyle mahkemeye giderek dava açtılar. Ancak sürecin çözümünün en az 3-4 yıl bulması bekleniyor.

Mağdurların avukatlığını üstlenen Gürhan Ünlü, İnanlar’ın Teras Tema, Teras Plus, Teras Hayat ve Teras Çekmeköy projesindeki mağdurların avukatı olarak İstanbul Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi. İnsanların şirkete çok güvenerek banka kredisi ya da şirketin verdiği ödeme sistemiyle projeden taşınmaz aldığını, bu nedenle gidip tapuya bakmayı düşünmediklerini aktaran Ünlü, “Burada bankalar garantör olarak İnanları baz alıp, konut alanlara konut kredisi yerine proje kredisi kullandırıyor. Kimi projelerde teslimin üzerinde 1-1,5 yıl geçmesine rağmen tapular verilmedi. İnsanlar aradıklarında ise iskan problemi var, konu çözülür çözülmez tapular verilecek söylemleriyle oyaladılar. Bu konuda pek çok yazışma ve ihtar bilgisi, verilen cevaplar var” iddiasında bulundu.

BİTEN PROJEYE İPOTEKLİ KREDİ ALINDI

Avukat Gürhan Ünlü, şirketin biten proje üzerinden ipotekli kredi aldığını da dile getirdi. Bunu Teras Hayat projesinde yer alan 90 adet villadan 89’unda yapıldığını savunan Avukat Ünlü, “Sadece 1 villa üzerinden yüksek miktarda kredi çekilmemiş. Onun da Serdar İnan’ın eski avukatının villası olduğu için muaf tutulduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Şirketin bitmiş bir daireyi satıp onun parasını değerlendirmek yerine kredi faizini göze alarak bankadan bitmiş proje üzerinden kredi kredi verildiğini aktaran Ünlü şöyle konuştu: “Sonuçta yapıp satan bir inşaat şirket var. Burada bankalar araştırma yapsaydı kredi vermezlerdi. Çünkü bunların satılmış projeler olduğunu göreceklerdi.”

510 MİLYON LİRALIK BORÇ YÜKÜ

Ünlü, proje kredilerinden dolayı konut alanlara 510 milyon liralık bir borç yükü göründüğünü kaydetti. Gürhan Ünlü, Tüketici Kanunu’ndan faydalanarak şimdi tapu iptal tescil davası açtıklarını, İnanlar üzerindeki tapunun kaldırılarak malikler adına tescilinin yapılarak tedbir kararının alınmasını ve haksız ipoteklerin kaldırılmasını istediklerini kaydederek “Tüketici Kanunun bunu mümkün kılıyor. Ancak bu yükün kaldırılması ve tapu tescili süreci 3-4 yılı bulacak gibi duruyor” dedi.

İKİ BANKA ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Avukat Gürhan Ünlü, Serdar İnan’ın ve şirketin üst düzey yöneticilerinin yurtdışına gittiğini ve yaptığı açıklamada konkordato sürecini başlattığını söyleyerek, “Bu yapılandırmadan biraz farklı olarak mevcut mal varlığının borcunu karşılayamayacağını düşündüğü zaman bunun belli bir kısmını ödeyerek insanlarla uzlaşmayı kapsıyor. Açıklamalarında mal varlığım fazla demişti, ancak kendi mal varlığı dediği gerçekten kendi mal varlığı mı? yoksa satışını yaptığı halde insanlara tapusunu vermediği projeleri de kendi mal varlığı olarak görüyor mu? Bunu bilmiyoruz” dedi. Edinilen bilgilere göre projeye 6 banka kredi verdi. Tapular farklı bankalarda teminat olarak kullanılırken, 2 bankanın harekete geçtiği kaydedildi.

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