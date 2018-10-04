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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

İflas etmişti! Yeniden faaliyete girecek

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İflas etmişti! Yeniden faaliyete girecek

Toys 'R' Us, 2017 yılının eylül ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık ağır borç yükünü gerekçe göstererek iflas koruma istedikten sonra tüm çabalarına rağmen işlerini toparlayamamıştı. 70 yıllık oyuncak devi, 2018 mart ayında 800 civarındaki tüm mağazalarını kapatacağını açıklamış ve haziran ayında tasfiye sürecini tamamlamıştı. Ancak, marka haklarının satışını iptal eden Toys 'R' Us sahiplerinin mahkeme sunduğu tebliğde şirketi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

1 yıl önce iflas açıklayan ve geçtiğimiz haziran ayında ABD'deki tüm mağazalarını kapatarak tasfiye sürecini tamamlayan dünyaca ünlü oyuncak şirketi Toys 'R' Us cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Şirketin sahipleri, diğer markaları Babier 'R' Us markası da dahil olmak üzere elde kalan varlıklarla şirketi yeniden faaliyete geçirme arayışında.

70 yıllık Toys 'R' Us markasının haklarını açık arttırma ile satmayı planlayan şirket sahipleri pek çok teklif almasına karşın mahkeme dokümanlarına göre satışı iptal etti.

Dosyada yer alan ifadeye göre ilgililerin Toys 'R' Us ve Babies 'R' Us markasıyla yeni bir şirket kurmayı değerlendirdiği belirtildi. Yeni şirketin aynı markalar altında ağırlıklı olarak yerel düzeyde bir perakende işi yürüteceği ve uluslararası varlığını da genişletmek istediği ortaya çıktı.

Öte yandan, bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusundaki detaylar henüz belli değil.

675 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Marka haklarının satışının iptal edilmesindeki bir diğer nedenin rakipler olabileceği belirtiliyor. ABD'de pek çok şirket tasfiye edilmiş rakiplerinin isim haklarını alıp diğer şirketlerin bu markayı kullanmasının önüne geçerek olası bir rekabeti başlamadan bitiriyor.

İflas koruma için geçen yıl başvuran Toys 'R' Us yaklaşık 5 milyar dolarlık borç yapılandırılmasına gitmiş ve 2017 kasım döneminde başlayarak yıl sonuna kadar uzanan şükran günü, black friday ve noel satışlarıyla ayağa kalkmaya çalışmıştı.

Toys R Us için İran asıllı ABD'li milyarder Isaac Larian bu dönemde 675 milyon dolarlık bir teklif sunsa da kabul edilmişti.

Planlandığı gibi geçmeyen süreç sonrasında Toys 'R' Us mart ayında ABD'de sayıları 800 civarında olan tüm mağazalarını kapatarak sektörden çekileceğini duyurmuş ve 31 bin kişi işsiz kalmıştı.

 

 

 

 

 

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