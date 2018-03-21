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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.03.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

İflas erteleme istemişti, yüzde 40 büyüdü

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İflas erteleme istemişti, yüzde 40 büyüdü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında 9 Aralık 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen ve bu karardan önce iflas erteleme istenen Aynes Gıda'nın 2017 cirosu, önceki seneye göre yüzde 40 artarak 773 milyon liraya ulaştı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet gösteren Aynes Gıda'nın yöneticileri, Şubat 2016'da Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak iflas erteleme talebinde bulundu.

Aynes Gıda'nın yöneticileri ise Acıpayam ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu soruşturmanın ardından Aynes Gıda, 9 Aralık 2016'da TMSF'ye devredildi. Kayyum atanan Aynes AŞ'nin eski şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, şirket aracılığıyla yurt dışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak" suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı ve halen yargılama devam ediyor.

TMSF'ye devredildikten sonra yeniden yapılanma içerisine giren firmada, ilk olarak eski yöneticilerden kalan borçların ödenmesi için plan oluşturuldu. Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir TMSF'nin atadığı profesyonel idareciler tarafından yönetilen firma, geçen sürede üretimini, istihdamını, cirosunu ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı başardı.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Aynes Gıda Üst Yöneticisi İsmet Kabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıllık geçmişi bulunan şirketin önce iflas erteleme verdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da TMSF'ye devredildiğini anımsattı.

Göreve geldiklerinde işçilerin ödenmeyen maaşlarının olduğunu, yöneticileri tutuklanan şirkete olan güvensizlik nedeniyle talebin azalmaya başladığını anlatan Kabak, şöyle konuştu:

"Şirketin eski yöneticilerinden kalmış borçları TMSF'nin de desteğiyle bankalardan kredi alınarak ödenme planlarının oluşturuldu. Daha sonra ise çalışanları mağdur etmeden firmayı büyütmeyi hedefledik. Aynes, Türkiye'nin kapasite açısından önde gelen tesislerinden birisidir. 2016 yılında günde ortalama 512 ton süt işlenirken, bu rakam 2017'de 615 tona ve bu yıl ise 770 tona çıktı. Şu anda sıfır stokla çalışıyoruz. Hatta bazı ürünlerin bekleme süresinin doldurulmadan kalite departmanının ön onayı ile satış yapıyoruz. Talebi karşılayamıyoruz. TMSF'nin yönetime gelmesiyle ciddi anlamda hem tedarikçiler hem de müşteriler tarafında güven oluştu."

"HER AÇIDAN BÜYÜDÜK"

Kabak, Aynes'in, iflas erteleme ve FETÖ mensubu kişilerin yönettiği şirket imajından TMSF'nin sayesinde kurtulduğuna işaret etti.

Güven oluşturmuş bir marka haline geldiklerini dile getiren Kabak, "Her açıdan büyüdüğümüzü söyleyebilirim.Firmamızın 2015 cirosu 552 milyon liraydı 2017 ciromuz önceki seneye oranla yüzde 40 artarak yıllık 773 milyon lira oldu. Yine şirketi devraldığımızda istihdamımız 900 kişiydi ve bugün bunu 1027'ye çıkarttık. Hem tedarikçi hem de tüketici anlamında talepleri çok ciddi olarak arttırdık. Daha önce 5 ülkeye ihracat yapılırken şimdi bunu 12'ye yükselttik. Firmamızın 2015 cirosu 552 milyon liraydı." diye konuştu.

Fabrikada el değmeden üretilen sarımsaklı ayranın yurt içi ve dışında çok talep gördüğünü ifade eden Kabak, şu anda 600 bin avro yatırım planını uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Bu yıl yüzde 29 büyüme hedefi koyduklarını belirten Kabak, "770 tonluk süt üretim kapasitesini bin 100 tona çıkartma hedefindeyiz. Aynes, güvenle tüketilebilecek önemli markalardan birisi oldu. Ayrıca otomasyon ve üretim kapasitesi olarak ülkemizde söz sahibi kuruluşlar arasında olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

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