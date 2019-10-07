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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - İHA
07.10.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

İflas eden Thomas Cook'un Antalya'da müşterisi kalmadı

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İflas eden Thomas Cook'un Antalya'da müşterisi kalmadı

İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cookun Antalyada bulunan müşterileri sorunsuz bir şekilde ülkelerine döndü. Krizin ilk gününden bu yana toplam 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkesine döndü.

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Antalya’da bulunan müşterilerin ülkelerine döndüğü bildirildi. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, krizin ilk gününden bu yana toplam 13 bin 879 İngiliz yolcunun ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Thomas Cook şirketinin iflasının ardından başlatılan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüş çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için Antalya Valiliği tarafından oluşturulan Kriz Masası’ndan yapılan açıklamaya göre, krizin patlak verdiği 23 Eylül’den bu yana, toplam 13 bin 879 İngiliz yolcunun ülkelerine sorunsuz bir şekilde gönderildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Antalya’da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyonun sorunsuz bir şekilde sona erdiği belirtildi.

Söz konusu iflasın açıklanmasının ardından Thomas Cook müşterilerinin muhtemel sorunlar yaşamaması için Antalya Valiliği Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de katılımıyla Kriz Masası oluşturulmuştu.

 

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