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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

İflas eden Forever 21'e Türk iş adamı talip oldu

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İflas eden Forever 21'e Türk iş adamı talip oldu

Geçtiğimiz hafta iflas başvurusunda bulunan Forever 21 ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Select Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu “Forever 21 markasının Avrupa’daki mağazalarının satın alınması için görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Yaklaşık 12 sene önce İngiltere’nin en büyük kadın hazır giyim perakende zincirlerinden olan Select’i satın alan iş adamı Cafer Mahiroğlu, yakın zamanda iflasını açıklayan Forever 21’in Avrupa’daki mağazalarına talip olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Select Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, “Forever 21 markasının Avrupa’daki mağazalarının satın alınması için görüşmeler yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Londra’da konuya yakın kaynaklar ise Mahiroğlu’nun satın alma girişiminde ikinci tur görüşmelerde olduğunu, sürecin olumlu bir şekilde tamamlanmasının Türk tekstil dünyası açısından son derece önemli bir adım olacağını bildirdi.

DAHA ÖNCE DE İFLASTAN ZİNCİR SATIN ALDI

Sivaslı Mahiroğlu, dil eğitimi için yaklaşık 20 yıl önce gittiği İngiltere'de ütücülükle başlayıp, uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi çalıştığı konfeksiyon atölyesini satın aldı. Armondi adlı şirketi 1991’de satın almasının ardından kısa zamanda Top Shop, New Look, Dorothy, Perkins, Tesco, Evans gibi markaların üreticisi oldu.

Mahiroğlu, büyüme yolundaki en önemli adımını ise 2007'de kayyuma devredilmiş İngiliz kadın hazır giyim zinciri Select’i 13 milyon sterline alarak
attı. Kısa sürede verimsiz mağazaları kapatarak ve organizasyonu güçlendirerek şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Select, İngiltere’nin yanı sıra, Türkiye, Romanya, Vietnam, Çin ve Hindistan'da yaklaşık bin 500'ü Türk, 7 bine yakın çalışanı ile, üretim tesisleri ve mağazalar zinciriyle geniş bir istihdam sağlıyor. İflas etmiş bir şirketin kısa zamanda ayağa kaldırılması İngiltere’de takdirle karşılanıyor. İngiltere genelinde 200'e yakın şubesi bulunan Select, büyümesini sürdürüyor. Cafer Mahiroğlu aynı zamanda Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin (ATMB) başkanlığını yürütüyor.

FOREVER 21 İFLASINI İLAN ETTİ

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz hafta sonu iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtilmiş, ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirilmişti.

Açıklamada Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği fakat Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasının kapatılacağı kaydedilmişti.
1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede yaklaşık toplam 815 mağazası bulunuyor. Forever 21’in Avrupa genelinde ise toplam 50 mağazası var.

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