IFC ve TÜSİAD’dan eşitlik işbirliği
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye’de iş ortamının geliştirilmesi konularında işbirliğine gidiyor.
Açıklamaya göre cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi. IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, “Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC’nin küresel deneyimlerini TÜSİAD’ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek” dedi. TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, IFC ile gerçekleşen yeni iş birliğinin Türkiye’nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.
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