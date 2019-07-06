Ä°DO TekirdaÄŸ- Marmara AdasÄ±- AvÅŸa AdasÄ± hattÄ± aÃ§Ä±ldÄ± - Ä°ÅŸte sefer saatleri

Ä°DO TekirdaÄŸ- Marmara AdasÄ±- AvÅŸa AdasÄ± hattÄ± açÄ±ldÄ± - Ä°ÅŸte sefer saatleri
Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda hizmet saÄŸlayan ve vatandaÅŸlara zaman avantajÄ± saÄŸlayan Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sler (Ä°DO) seferlerine yenisini ekledi. Ä°DO, 6 Temmuz 2019 tarihinden 1 EylÃ¼l 2019'a kadar geÃ§erli olmak Ã¼zere TekirdaÄŸ-Marmara AdasÄ±-AvÅŸa deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri baÅŸlattÄ±. Ada seferlerine halk bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. Ä°ÅŸte, Ä°DO TekirdaÄŸ- Marmara AdasÄ±- AvÅŸa AdasÄ± sefer saatleri.
UlaÅŸÄ±mda zaman tasarrufu hizmetine devam eden Ä°DO, vatandaÅŸlarÄ±n taleplerine olumlu cevap vermeye devam ediyor. HÄ±zlÄ± ulaÅŸÄ±m sebebiyle raÄŸbet gÃ¶ren Ä°DO, 1 EylÃ¼l'e kadar geÃ§erli olmak Ã¼zere TekirdaÄŸ-Marmara AdasÄ± ve AvÅŸa AdasÄ± hattÄ± seferini 6 Temmuz 2019 tarihinde aÃ§tÄ±.
Ä°DO'nun TekirdaÄŸ-Marmara AdasÄ±-AvÅŸa deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri baÅŸladÄ±. TekirdaÄŸ-Marmara AdasÄ± ve AvÅŸa AdasÄ± hattÄ± saat 10.15 itibarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk seferle aÃ§Ä±ldÄ±.
Adalara ulaÅŸÄ±mda zaman avantajÄ± saÄŸlayan seferlere ilk gÃ¼n TekirdaÄŸ halkÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. 1 EylÃ¼l'e kadar sÃ¼recek seferler, cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nleri yapÄ±lacak.
TekirdaÄŸ'dan arabalÄ± vapurla 2,5-3 saatte gidilen AvÅŸa AdasÄ±'na, deniz otobÃ¼sÃ¼yle 1,5 saatte ulaÅŸÄ±labilecek.Â Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek.
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