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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
23.11.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

İDO seferleri iptal ederse ne olacak? Sözleşme ortaya çıktı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İDO seferleri iptal ederse ne olacak? Sözleşme ortaya çıktı

Hürriyet’in ulaştığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)  arasında yapılan sözleşmeye göre, ihaleyi alan Tepe-Afken Grubu’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferlerini 1 Aralık tarihinden itibaren iptal etmesi halinde ağır cezalar gelebilir.

Sözleşmenin,   “Ruhsat hakkı verilen hattın işletilmesi”ne ilişkin maddesine göre, İDO, 7 Temmuz 2010 tarihli UKOME kararı ile belirlenen hatlar için, her yıl Eylül ayı sonuna kadar, takip eden yıla ilişkin sefer tarifesini düzenleyerek İdareye verip buna göre toplu taşıma yapmak zorunda. Sözleşmeye göre İBB, bu programda belirlenen saatler dışında toplu taşıma ihtiyacı tespit ettiği zaman, bunu İDO’ya bildirerek sefer tarifesine dahil edilmesini isteyebilecek.

AKSAYAN HER SEFER İÇİN, GELİRİN 2 KATI CEZA

Sözleşmede şi ifadelere yer veriliyor: “İDO, İBB’nin talebini 1 ay içerisinde sefer programına aldığını bildirmediği taktirde 1 yıl içerisinde talep edilen seferlerdeki toplu taşıma hizmetini idare yerine getirebilir. Ruhsat hakkı sahibi, sefer tarifesinde bildirdiği şekilde toplu taşıma yapmak zorundadır. Toplu taşımanın mücbir sebepler dışında aksatılması halinde, ilgili hatta sefer yapan deniz vasıtasının araç ve/veya yolcu kapasitesi üzerinden hesaplanılarak brüt gelirinin iki katı oranında idare tarafından her sefer için ayrı ayrı para cezası uygulanır. Bu aksamanın bir ay içinde 4 ayrı gün, bir yıl içinde ise toplam 12 ayrı gün tekrarı halinde o yıl içinde uygulanan cezalar üç katı artırılarak uygulanır.

Bu halde İBB ayrıca, aksatılmanın yapıldığı hatta para cezası uygulamaya devam edebileceği gibi, İDO  bu hattan 2 yıl süre ile men ederek bu süre içinde toplu taşımayı kendisi yerine getirebilir.

SÖZLEŞME ŞARTLARINA AYKIRILIK

İhale üzerine kalan istekli, şartname ve sözleşme koşullarına uymadığı ya da bu koşulları ihlal ettiği takdirde, sözleşmenin idare tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre feshedileceğini ve teminatın Belediye hesabına gelir kaydedileceğini, bu hususta gerekli tüm işlemlerin yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

İBB: SATIŞA ÇIKARILAN GEMİLER BİZE AİT DEĞİL

İBB Meclis Üyeleri, İBB Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a İDO’nun  “Oruç Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis” isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemilerinin her birini 2’şer milyon dolara satışa çıkardığını, satış işleminin ihale şartnamesine uyup uymadığını sormuştu. İBB yetkilileri,  İDO’nun satışa çıkardığı gemilerin İBB’ye ait olmadığı belirttiler.

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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