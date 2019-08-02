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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.08.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

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İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

Büyükçekmece’de bugün başlayan Büyükçekmece-Bursa hattı ile, çevre ilçelerde oturan ve Büyükçekmece halkı, bir buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arası süresince Bursa’ya ulaşabilecek. İlk İDO seferi başlangıcı havadan da görüntülenirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların ilgi yoğunluğuna göre, Büyükçekmece-İstanbul Boğazı seferlerinin de başlayabileceği müjdesini verdi.

Büyükçekmece Belediyesi ve İDO’nun işbirliği ile İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi (İDO) Büyükçekmece ve Bursa arasında deniz ulaşımı başladı. Büyükçekmece iskelesinde düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kosova Halk Oyunları ekibinin gösteri düzenlendi. Okunan duaların ardından hattın açılışından kurdele kesimi de yapıldı. Vatandaşların ilk gün ki sefere ilgilerinin yoğun olduğu görüldü. Düzenlenen yeni sefer ile karayolu ile 5 saati bulan yolculuk süresinin deniz ulaşımı ile 1 buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arasına indirildiği söylendi.

Tören sonrası İDO’ya binerek vatandaşlara iyi yolcuklar dileğinde bulunan Başkan Akgün, Büyükçekmece’nin yanı sıra Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt gibi yakın ilçelerindeki vatandaşlarında seferlerden rahatça yaralanabileceğini ifade ederek, “Halkımızın bu hatta sahip çıkması çok önemli. Zarar etmemesi lazım. Ekonomik şartların ağırlığını bilmek lazım vatandaşların bu hatta yönlendirilmesi lazım. Bizde bu görevi yapacağız. Büyükçekmece’den hem Bursa’ya hem de Bandırma’ya hem yolcu hem de feribotların araçla geçmeyi sağlayan feribotların sefer yapmaları için çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İDO Genel Müdürümüz ile görüştük. İstanbul hattımız için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız sahip çıktığı takdirde bu hatlar yaşayacak. İDO Genel Müdürümüz Hasan Üstündağ’ın nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

"YENİKAPI’YA GİDENE KADAR BURSA’YA VARMIŞ OLACAKSINIZ”

İDO Genel Müdürü Üstandağ ise vatandaşların destek vermesi durumunda deniz hatlarında süreklilik olacağını kaydederek, “ En önemlisi devamlılığını sağlamak. Halkımız buraya ilgi gösterecek ve bizde gerekli reklamları yapacağız. Diğer yakın ilçelerden de bu hattı besleyebilirsek bu hattın devamlılığı sağlanır. Herkes için bir kolaylık oluyor. Buradan Yenikapı’ya gidene kadar Bursa’ya gitmiş olacaksınız. Bir zaman avantajı sağlanmış olacak” diye konuştu.
İlk sefere binen vatandaşlar ise duygularını dile getirerek kısa sürede Bursa’ya gidebileceklerini söylediler.

İLK SEFERLER HAFTADA 3 GÜN

Öte yandan İDO’dan alınan bilgiye göre ilk seferler haftada 3 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar) yapılacak. Yaz sezonu boyunca seferler günde 2 kez gerçekleştirecek, ilerleyen günlerde ise ilgi yoğunluğuna göre ek seferlerin konulabileceği bilgisine de ulaşıldı.

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