IDEX İstanbul için geri sayım
Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul), 12 Nisan’da CNR Expo Yeşilköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dev etkinlikte Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan Ülkeleri’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkeden gelecek alım heyetleri ağırlanacak. Fuara yerli ve yabancı 20 bin profesyonel alıcının gelmesi planlanıyor.
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ekipmanlarının gelişiminde ve sektörün ticari hacminin artmasında önemli rol oynayan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı (IDEX İstanbul), 12-15 Nisan tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın organize ettiği fuar, Türk dental sektörünün tek uluslararası etkinliği konumunda.
4 KITADAN 20 BİN ZİYARETÇİ
Geçen yıl 400’ün üzerinde marka ile 15 bin metrekarede organize edilen fuar bu yıl 1.000 ‘e yakın markanın katılımı ile 25 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek. 2017 yılında 56 farklı ülkeden gelen 1.240’ü yabancı toplam 13.255 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın 2018 ziyaretçi hedefi 20 bin profesyonel alıcı.
Fuarı Türkiye’nin birçok ilinden, diş hekimliği fakülteleri dekanları, ağız ve diş sağlığı merkezleri başhekimleri ve müdürleri, özel diş klinikleri ve Diş hekimlerinden oluşan çok sayıda sektör profesyoneli ziyaret edecek. Uluslararası alanda da ilgiyle takip edilen fuarda, dünyanın birçok ülkesinden gelecek kuruluş temsilcileri de yer alacak.
210 BİN EURO DEĞERİNDE
Fuar kapsamında düzenlenecek kongre ve sempozyumların yanı sıra ağız ve diş sağlığındaki yenilik ve gelişmeler, fuar alanında oluşturulacak uygulama alanlarında detaylı bir şekilde ele alınacak. Fuarda ayrıca, Türkiye’den bir üreticinin geliştirdiği 210 bin Euro değerindeki implant seti de sergilenecek.
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