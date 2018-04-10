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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.04.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

IDEX İstanbul için geri sayım

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IDEX İstanbul için geri sayım

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul), 12 Nisan’da CNR Expo Yeşilköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dev etkinlikte Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan Ülkeleri’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkeden gelecek alım heyetleri ağırlanacak. Fuara yerli ve yabancı 20 bin profesyonel alıcının gelmesi planlanıyor.

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ekipmanlarının gelişiminde ve sektörün ticari hacminin artmasında önemli rol oynayan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı (IDEX İstanbul), 12-15 Nisan tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın organize ettiği fuar, Türk dental sektörünün tek uluslararası etkinliği konumunda. 

 4 KITADAN 20 BİN ZİYARETÇİ

 Geçen yıl 400’ün üzerinde marka ile 15 bin metrekarede organize edilen fuar bu yıl 1.000 ‘e yakın markanın katılımı ile 25 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek. 2017 yılında 56 farklı ülkeden gelen 1.240’ü yabancı toplam 13.255 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın 2018 ziyaretçi hedefi 20 bin profesyonel alıcı.

Fuarı Türkiye’nin birçok ilinden, diş hekimliği fakülteleri dekanları, ağız ve diş sağlığı merkezleri başhekimleri ve müdürleri, özel diş klinikleri ve Diş hekimlerinden oluşan çok sayıda sektör profesyoneli ziyaret edecek. Uluslararası alanda da ilgiyle takip edilen fuarda, dünyanın birçok ülkesinden gelecek kuruluş temsilcileri de yer alacak. 

210 BİN EURO DEĞERİNDE

Fuar kapsamında düzenlenecek kongre ve sempozyumların yanı sıra ağız ve diş sağlığındaki yenilik ve gelişmeler, fuar alanında oluşturulacak uygulama alanlarında detaylı bir şekilde ele alınacak. Fuarda ayrıca, Türkiye’den bir üreticinin geliştirdiği 210 bin Euro değerindeki implant seti de sergilenecek.

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