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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

IDEF'te 5 anlaşma

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IDEF'te 5 anlaşma

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türk savunma sanayisini güçlendirecek 5 yeni anlaşma yapıldı.

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2019'un üçüncü günü, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor. 
Fuarda, Türkiye ile Gine arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ve Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir imzaladı. 

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KKTC PAKETİ PROJESİ 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi KKTC Paketi Sözleşmesi, SSB, ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında imzalandı. 

İmza törenine, SSB Başkanı Demir ile SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, SSB MEBS Daire Başkanı Ahmet Akyol, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bekar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanı Kemal Şahin ve KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı. 

Sistemin KKTC Paketi kapsamında, ihtiyaç bildirilen 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ Kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumunun yanı sıra KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri ve merkezi yazılımların KKTC’de kullanılmasına yönelik uyarlamalar gerçekleştirilecek. Sahada kurulum ve devreye alma çalışmaları başladıktan sonra 12 ay içerisinde sistem kabullerinin yapılması planlanıyor. 

SSB İLE STM ARASINDA HÜCUMBOT GELİŞTİRME PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

SSB ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında da Hücumbot Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolü, SSB Başkanı İsmail Demir ile STM Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı. 
Protokol, hücumbot geliştirilmesi konusunda yapılacak faaliyetlere yönelik olarak birlikte çalışmalar yürütme, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturma ve gelecekte ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyor. 

SSB İLE METEKSAN SAVUNMA ARASINDA TAŞINABİLİR ELEKTRONİK TAARRUZ PROJESİ

SSB ile Meteksan Savunma AŞ arasında ise Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Meteksan Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Batum, Meteksan Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammed Semih Ulukavak ve SSB ED/ET Sistem Projeleri Grup Müdürü Yücel Ayan katıldı. 
Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hedef telsizlerin kullanıldığı frekansları karıştırma yeteneğine sahip taşınabilir Elektronik Taarruz (ET) Sistemi tedarik edilecek. Söz konusu sistemin, personel tarafından sırtta taşınırken, sabit konumda ve araç üzerinde ET yapabilen versiyonları olacak. Teslimatın 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. 

BÜYÜK RÜZGAR TÜNELİ PROJESİ

Büyük Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında ise TUSAŞ ile AIOLOS firmaları arasında mühendislik paketi sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TAİ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas ve AIOLOS Üst Yöneticisi (CEO) Steve Hills katıldı. 

Büyük Rüzgar Tüneli Projesi ile havacılık alanında gerçekleştirilecek projelerin test aşamasında ihtiyacı duyulan rüzgar tüneli ihtiyacı karşılanmış olacak. 
Muhabir : Ali AtarYayınlayan : Harun Bahçivan

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