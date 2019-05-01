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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

IDEF'19'da iş birliği imzaları

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IDEF'19'da iş birliği imzaları

IDEF'19'da ASELSAN ve STE arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz-S Termal Kamera Tedariki sözleşmelerine imzalar atıldı.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'19) ikinci günü, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor. 

Fuarda, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı kapsamında, ASELSAN ve Spets Techno Export (STE) arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz-S Termal Kamera Tedariki sözleşmelerine imzalar atıldı. 

Sözleşme Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STE Genel Müdürü Vladyslav Belbas ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı tarafından imzalandı. 

Burada konuşan Demir, imzalanan sözleşmelerin iş birliklerine yol açması temennisiyle projenin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini dile getirdi. 
Görgün ise, şirketin telsiz ve haberleşme alanında geliştirdiği iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek, bu iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. 

Fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile THY Teknik arasında HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İşbirliği Protokolü imzalandı.
Anlaşmayı SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman imzaladı.

Verilen bilgilere göre, projeyle her türlü destek teçhizatı, yedek parça, teknik dokümantasyon, bakım, onarım kullanıcı ve bakım eğitimleri ile kalibrasyon dahil Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmet temininin sağlanması planlanıyor.

ALÇAK İRTİFA RADAR SİSTEMİ PROJESİ İMZALANDI

Ardından SSB ile Aselsan arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi İmza Töreni yapıldı.

İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı.
Proje kapsamında, hava gözetleme resminde Erken İhbar Radarları tarafından kapsanamayan alçak irtifa ve orta/uzun menzilli alanlar ile Erken İhbar Radarlarının arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor.

İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

HEDEF BİLGİLERİ SİLAH SİSTEMLERİNE DOĞRUDAN AKTARILACAK

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek.

Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5/S IFF sistemi sayesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebilecek.

ALTAY YAZILIM İLE KONGSBERG ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Altay Yazılım ile Norveçli Kongsberg firması arasında iş birliği protokolü imza töreni, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Altay Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Dural, Kongsberg Güdümlü Mermiler ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hans Kongelf’in katılımıyla yapıldı.
Demir, buradaki konuşmasında, aynı alanda faaliyet gösteren iki rakip firmanın Türkiye’de iş birliği yaptığını belirterek, bunun küresel iş birliğinin zeminin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Altay Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Dural da anlaşmanın 4 yılı kapsadığını belirterek, hedefin 3 ülke olduğunu bildirdi.
Kongsberg’in Türkiye pazarına farklı baktığını dile getiren Dural, Kongberg’in Altay’ı kendi ekosisteminin bir parçası olarak gördüğünü aktardı.

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