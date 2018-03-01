İDDMİB, başarılı ihracatçıları ödüllendirdi

Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14’lik rekor bir büyüme yakalayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 14 farklı kategoride 2017 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Başarılı 70 firmanın ödül aldığı İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni sektörü bir araya getirdi. 27 Şubat Salı günü Raffles Otel’de gerçekleştirilen ve bu yıl 8’ncisi düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’ninde; demir çelik eşya, metal mutfak eşyası, bakırdan ve alüminyumdan eşyalar, döküm mamulleri, metal inşaat aksamı, metallerden kilitler, sektör ihracatı performansı gibi 14 farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “2017 yılında 7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılında sektörümüzün hammaddesi olan demir fiyatlarında ki artış yüzünden yüzde 10-11 oranında büyüme beklerken yüzde 14’lük bir büyüme gerçekleştirdik. 2018’de de daha büyük oranlarla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ocak ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28’lik bir ihracat artış oranıyla tamamladık. Büyümedeki en büyük katkı; katıldığımız fuarlar, katma değerli ürün üretimindeki artış ve ziyaret ettiğimiz ülkeler” dedi.

Ülke olarak 2023 yılı için belirlenen 500 Milyar dolarlık ihracat hedefi içerisinde kendilerine düşen paya ulaşacaklarına vurgu yapan Mertöz “2017 yılında 8 yurtdışı ticaret heyeti, 12 fuara info stant katılımı, 6 fuara milli katılım ve bu organizasyonlara ek olarak 1 tane sektör çalıştayı gerçekleştirdik. Ülkemizin en önemli tasarım yarışmalarından biri haline gelen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının 2017 yılında 13.sünü düzenledik. Alüminyum, Bakır, BAKİEL, Endüstriyel Mutfak ve Yapı Malzemeleri sektörlerinde toplam 5 UR-GE projesi yürütmekteyiz.İDDMİB olarak hiçbir zaman tek bir pazara bağlı kalmadan, alternatif pazar arayışlarını sürdürerek ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunun için gereken özveriyi sizlerle birlikte gösterdik. Ülke olarak 2023 yılında 500 Milyar dolarlık ihracat hedefiyle çıktığımız yolda İDDMİB olarak payımıza düşen 25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmakta kararlıyız” diye konuştu.



“EMEKLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN”



Değişen tüketim ve üretim trendlerini yakalayarak, dünya piyasasıyla rekabet eden ihracatçıların Türkiye ile ilgili yurt dışında yapılan kara propagandayı boşa çıkardığına vurgu yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “Değişen tüketim ve üretim trenlerini yakalayarak, dünya piyasasında rekabet eden ihracatçılarımız, geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklar ve engellemelere karşı vatan sevgisi ve kararlılıklarıyla yollarından vazgeçmeden başarı ile ilerlediler ve ülkemiz ile ilgili yapılan kara propagandayı boşa çıkardılar. Emeklerimizin ülkemizin geleceği için olduğunu unutmadan daha inançlı ve güçlü olarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz” diye söyledi.



Türkiye’de sanayinin değerinin 2017 yılında çok daha iyi anlaşıldığını belirten İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçvan ise şunları kaydetti: “Umarım bu yıl da Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan en önemli sektör sanayi olur. Fabrikalarımız üretim kapasitelerini artırdı. Yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımların da arkasında bizi besleyecek çok önemli bir finansman olmalı. KGF geçen sene bu anlamda çok büyük bir destek sağladı. KGF artık uzun vadeli krediler konusunda bir görev üstlenmelidir.”





