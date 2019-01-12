İddaa için 2. kez ihale
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle geçen aralıkta iptal ettiği İddaa ihalesine ikinci kez çıktı.
10 yıl süreyle İddia oynatılmasına ilişkin ilk ihaleye sadece Turkcell’in bağlı ortaklığı Inteltek teklif vermişti. İnteltek, 10 yıl için toplam 200 milyar lira hasılat teklifi sözü verirken, yeni ihale ilanında ilk yıl için 17 milyar lira hasılat garantisi istendi. Bu miktarın sonraki yıllarda enflasyon ortalamasıyla güncellenmesi şartı konuldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, dünkü Resmi Gazete’de ilanıyla yeniden ihaleye çıktı. İddianın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin ilana göre teklifler 11 Şubat 2019 tarihinde saat 09.30’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Ankara adresine verilebilecek. İhaleye katılabilmek için spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurtiçinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olması gerekiyor. Yine buradan en az 3 milyar lira tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmesi koşulu aranıyor. İhaleyi kazanan, 10 yıllık sözleşme süresinin ilk yılı için 17 milyar liralık hasılat taahhüt belgesi verecek. Bu rakam sonraki yıllarda enflasyon ortalaması oranında güncellenecek. İhaleye, tek bir şirketin yanı sıra ortak girişim grubu şeklinde de teklif verilebilecek. En az 100 personel çalıştırma zorunluluğu olacak. İnteltek’in yüzde 55’i Turkcell’e, yüzde 45’i ise Yunanistan merkezli Intralot’a ait. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu kasım ayında yapılan ihale sonrası “10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhüt ettik. Şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70’e çıkarıldı” demişti.
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