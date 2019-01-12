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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İddaa için 2. kez ihale

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İddaa için 2. kez ihale

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle geçen aralıkta iptal ettiği İddaa ihalesine ikinci kez çıktı.

10 yıl süreyle İddia oynatılmasına ilişkin ilk ihaleye sadece Turkcell’in bağlı ortaklığı Inteltek teklif vermişti. İnteltek, 10 yıl için toplam 200 milyar lira hasılat teklifi sözü verirken, yeni ihale ilanında ilk yıl için 17 milyar lira hasılat garantisi istendi. Bu miktarın sonraki yıllarda enflasyon ortalamasıyla güncellenmesi şartı konuldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, dünkü Resmi Gazete’de ilanıyla yeniden ihaleye çıktı. İddianın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin ilana göre teklifler 11 Şubat 2019 tarihinde saat 09.30’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Ankara adresine verilebilecek. İhaleye katılabilmek için spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurtiçinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olması gerekiyor. Yine buradan en az 3 milyar lira tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmesi koşulu aranıyor. İhaleyi kazanan, 10 yıllık sözleşme süresinin ilk yılı için 17 milyar liralık hasılat taahhüt belgesi verecek. Bu rakam sonraki yıllarda enflasyon ortalaması oranında güncellenecek. İhaleye, tek bir şirketin yanı sıra ortak girişim grubu şeklinde de teklif verilebilecek. En az 100 personel çalıştırma zorunluluğu olacak. İnteltek’in yüzde 55’i Turkcell’e, yüzde 45’i ise Yunanistan merkezli Intralot’a ait. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu kasım ayında yapılan ihale sonrası “10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhüt ettik. Şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70’e çıkarıldı” demişti.

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