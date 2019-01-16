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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
16.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

 İcra müdürünün buzağı parası çaresizliği!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
 İcra müdürünün buzağı parası çaresizliği!

Trabzon’da, alacaklı bir bankanın avukatı, borçluya devletin verdiği buzağı destek paralarına haciz konulmasını istedi. Dosyaya bakan icra müdürü talebin önünde yasal bir engel bulunmadığını ancak belirterek kararında “Vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne…” dedi.

TRABZON İcra Dairesinin 15 Ocak 2019 tarihli kararında alacaklı tarafta bir banka, borçlu tarafta ise O. B. isimli bir köylü bulunuyor. Alacaklı banka vekili, haciz talebinde bulundu. Banka avukatı, O. B.’ye verilen destek parasının haczi için ilgili kamu bankasına yazı yazılmasını istedi.

VİCDANEN UYGUN DEĞİL
Dosyaya bakan icra dairesi yetkilisi ise kararında özetle şu ifadelere yer verdi: Alacaklı vekili, hayvancılığın gelişmesi için vatandaşa verilen hayvancılık destek kredisine haciz konulmasını istemiş. Yapılan araştırmada kanunen ve herhangi bir Yargıtay kararında haciz konulmasına engel bir durum yok. Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne…” Kararda, 6 lira olan elektronik posta giderinin yatırılması halinde destek paralarının yatırıldığı bankaya yazı gönderileceği kaydedildi.

İcra müdürünün buzağı parası çaresizliği


KONUŞTUK AMA KARARA YAZMADIM
Kararı yazan icra müdür yardımcısı ise, hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Dün bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Destek parasına haciz konulmasının uygun olmadığını belirttik. Ancak, buna yasal bir engel de yok. Kararda ise böyle bir ifade yer almadı. Sadece kendi aramızda konuştuk bunu” dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık destekleri kapsamında, buzağı başına 350 TL ile 500 TL'lik destek veriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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