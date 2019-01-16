İcra müdürünün buzağı parası çaresizliği!
Trabzon’da, alacaklı bir bankanın avukatı, borçluya devletin verdiği buzağı destek paralarına haciz konulmasını istedi. Dosyaya bakan icra müdürü talebin önünde yasal bir engel bulunmadığını ancak belirterek kararında “Vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne…” dedi.
TRABZON İcra Dairesinin 15 Ocak 2019 tarihli kararında alacaklı tarafta bir banka, borçlu tarafta ise O. B. isimli bir köylü bulunuyor. Alacaklı banka vekili, haciz talebinde bulundu. Banka avukatı, O. B.’ye verilen destek parasının haczi için ilgili kamu bankasına yazı yazılmasını istedi.
VİCDANEN UYGUN DEĞİL
Dosyaya bakan icra dairesi yetkilisi ise kararında özetle şu ifadelere yer verdi: Alacaklı vekili, hayvancılığın gelişmesi için vatandaşa verilen hayvancılık destek kredisine haciz konulmasını istemiş. Yapılan araştırmada kanunen ve herhangi bir Yargıtay kararında haciz konulmasına engel bir durum yok. Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne…” Kararda, 6 lira olan elektronik posta giderinin yatırılması halinde destek paralarının yatırıldığı bankaya yazı gönderileceği kaydedildi.
KONUŞTUK AMA KARARA YAZMADIM
Kararı yazan icra müdür yardımcısı ise, hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Dün bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Destek parasına haciz konulmasının uygun olmadığını belirttik. Ancak, buna yasal bir engel de yok. Kararda ise böyle bir ifade yer almadı. Sadece kendi aramızda konuştuk bunu” dedi.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık destekleri kapsamında, buzağı başına 350 TL ile 500 TL'lik destek veriyor.
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