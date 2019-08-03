İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi
GeriEkonomi İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.08.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi

Banka ve senetli borçların 100 liraya silindiğini iddia eden kötü niyetli kişiler sosyal medya sitesinde ilan veriyor. Borcu nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar ise ilandaki tuzağa düşebiliyorlar.

Sosyal medya sitelerini haksız kazanç elde etmek için kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada en fazla üyeye sahip sosyal medya sitesinde de bazı sayfalarda dolandırıcılık vakalarına rastlanıyor.

Hiçbir şekilde denetlenmeyen sayfalarda yasa dışı işlemler gerçekleştiriliyor.

Facebook’ta ortaya çıkan yeni vaka ise hacizlik dosyalara ilişkin. E-Devlet’te UYAP vasıtasıyla görünen icralık dosyaların kaldırıldığına ilişkin ilanlar Facebook’ta yer almaya başladı.

Facebook’ta verilen ilana göre, “Hacizlik dosyalarınız E-Devlet'ten kaldırılır. Bu vesileyle senetle satış yapan yerlerden telefon, beyaz eşya gibi ürünler alabilirsiniz. Sadece icralık dosyaları kaldırıyoruz. Trafik cezası, vergi borcu gibi dosyaları kaldırmıyoruz. Ücretini dosyalar silindikten sonra alıyoruz. Ön ödeme kesinlikle yoktur. İlgilenenler özelden ulaşabilir.” açıklaması bulunuyor.

KÖTÜ NİYET VAR

Sosyal medya aracılığıyla verilen ilanda senetle satış yapan yerlerden telefon ve beyaz eşya alınması ve ödenmemesi halinde icralık olunması durumunda icralık dosyaların E-Devlet’ten kaldırıldığı belirtiliyor. Bu iş için ise dolandırıcılar sadece 100 lira talep ettiklerini belirtiyor.

BANKA BORCUNU 100 LİRAYA SİLİYORLAR

İlanı veren kişiye aldanan bazı vatandaşlar konuya ilişkin bilgi almak istediğinde ise banka borçlarının da 100 lira karşılığında silindiğini iddia ediyor.

HASARLI ARAÇLARIN HASAR KAYITLARINI SİLDİKLERİNİ İDDİA EDİYORLAR!

Facebook’ta yine bir dolandırıcılık vakası geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Hasar kayıtlı araçların hasar bilgilerinin TRAMER sisteminden silindiğini ve hasar rakamına göre fiyat verdikleri ortaya çıkmıştı. Ortalama olarak 30 bin liralık hasarı 8 bin lira karşılığında sildiğini iddia eden dolandırıcıya karşı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi hemen açıklamada bulunmuş ve sistemlerinden kayıtlı bilgilerin silinmesinin mümkün olmadığını, bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşların itibar etmemeleri konusunda uyarı yapmıştı.

İŞTE O İLAN

İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar İşte dolandırıcıların yöntemi

Facebook’ta büyük dolandırıcılık Sistemlere sızıyorlar
Facebook’ta büyük dolandırıcılık! Sistemlere sızıyorlar





Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi
92 ilaç geri ödeme listesine alındı
Vergi borçlularının açıklanacağı tarihler belli oldu
Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı