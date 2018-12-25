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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

İçme suyunun kalitesine bakanlık güvencesi

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İçme suyunun kalitesine bakanlık güvencesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, içme suyu standardının sağlanması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla daha fazla parametrede analizler yapılacak. İçme suyu arıtma tesislerinin normları bakanlıkça belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından içme suyunda standardı sağlamak ve kaliteyi artırmak için analiz edilmesi gereken parametre sayısı artırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlıkça içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sularla ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların arıtma sınıflarını belirlemek amacıyla yönetmelik taslağı hazırlandı.

"Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan incelemeler sonucu, içme suyunda analiz edilmesi gereken parametre sayısının artırılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda hazırlanan taslağa göre, içme suyundaki standardı sağlamak ve kaliteyi artırmak için analiz edilmesi gereken parametre sayısı 41'den 101'e çıkarılacak. Böylece, içme suyunda daha fazla kirletici parametre aranacak ve daha detaylı analiz yapılacak.

Taslakla söz konusu parametreler için arıtma tesislerinin hem girişinde hem de çıkışında belli aralıklarla ölçüm yapılması zorunlu hale getirilecek. Su arıtma sistemleri de bu yeni parametreleri karşılayacak şekilde revize edilecek.

BAKANLIK KONTROL EDECEK

Öte yandan, içme suyu kalitesini izleme çalışmaları, artık hem büyükşehir belediyeleri hem de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İçme ve kullanma suyu temin edilen sular izlenerek, her netice Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek. Bu izleme, yazılı olarak 6 ayda bir bakanlığa bildirilecek.

Yeni inşa edilecek içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları da artık bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinin proje kontrolünü de Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Daha önce bu kapsamda bir onay makamı bulunmuyordu.

İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak ve içme suyu arıtma maliyetlerini düşürebilmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için bir koruma planı hazırlanacak.

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