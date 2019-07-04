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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İçki ve sigarada vergiler yükseldi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
İçki ve sigarada vergiler yükseldi

İLK altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 8.09 oranında gerçekleşmesi içki ve sigaradan alınan vergilerin artışına neden oldu. Yılın ilk altı ayındaki Yİ-ÜFE gerçekleşmesine göre güncellenen vergiler nedeniyle sigara üzerinden alınan maktu vergi 3.4 kuruş arttı. Asgari maktudaki artış nedeniyle 8.5 liranın altında sigara satışı mümkün olmayacak. 70’lik rakının fiyatı da yaklaşık 7 lira artacak.

32 KURUŞLUK ZAM İHTİYACI

Sigara üzerinde; maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi var. Ocak ayında nispi oran yüzde 63’den 67’ye çıktı. Böylece paket başına alınan maktu verginin çarpan katsayısı 9’a yükseldi. Temmuz ayında sigaradan alınan maktu ve asgari maktu vergi enflasyona göre güncelleniyor. TÜİK’in dün yaptığı açıklamanın ardından sigaradaki asgari maktu 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseldi. Asgari maktu bir paket sigara içindeki tek bir dal sigaradan alınıyor. Pakette asgari maktu vergi artışıyla 5.35 liradan 5.79 liraya çıktı. Sigara paketinden alınan en düşük vergi 5.79 liraya çıktığı için 8.5 liranın altında sigara satılamayacağı anlamına geliyor. Maktu vergi ise paket başına alınan vergi. Bu vergi de 0.42 liradan 0.4539 liraya çıkarıldı. 3.4 kuruşluk artış vergi sistemindeki çarpan etki nedeniyle 32 kuruşluk fiyat artışı anlamına geliyor.
Sigara sektörü artış yapıp yapmayacağına karar verecek. Artış yapıldığında genellikle rakam yuvarlandığı için 50 kuruşa çıkabileceği belirtiliyor. Eğer sigara fiyatlarına zam yapılmazsa vergi artışından dolayı bütçeye yaklaşık 125 milyon lira, fiyatlara zam yapılırsa da yaklaşık 1.3 milyar lira vergi geliri geleceği tahmin ediliyor.

70’LİK RAKININ ÖTV’Sİ 82.3 LİRA

Yılın ilk altı ayındaki enflasyon artışı içkiden alınan ÖTV’leri de artırdı. Rakı üzerinden alınan ÖTV 241.7 liradan 261.3 liraya çıktı. Biradan alınan vergi 1.76 liradan 1.91 liraya yükseldi. Alkollü ürünlerden alınan ÖTV alkol oranına göre belirleniyor. 70’lik rakıdan alınan ÖTV yapılan hesaplamaya göre 76.1 liradan 82.3 liraya çıktı. Rakının vergisiz fiyatı üzerine ÖTV ekleniyor, daha sonra yüzde 18’lik KDV uygulanıyor. Vergisiz satış fiyatının 33 lira olduğu tahmini üzerinden yapılan hesaplamaya göre 70’lik rakının satış fiyatı 129 liradan 136 liraya çıkacak.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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