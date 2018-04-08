İçişleri Bakanlığı TSB işbirliği
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sponsorluğunda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi’nin ilki, Ankara’da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, TSB Başkanı Can Akın Çağlar’ın katılımı ile düzenlendi.
Soylu, yaptığı konuşmada, “Hedefimiz, insanımızın trafikteki davranışını değiştirmektir. Bu stratejiyle yollarda trafik polisi ve jandarmanın görünürlüğünün artması kaza oranlarının azalmasında büyük katkı sağladı” dedi. Can Akın Çağlar, ise trafik kazaları konusunda önemli bir paydaş olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini ve trafik kazalarının azaltılmasını bir memleket meselesi olarak gördüklerini belirterek, İç İşleri Bakanlığı’nın bu konudaki tüm projelere destek olacaklarını söyledi.
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