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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

İçinde 1.5 milyon liralık yakıt bulunan gemi hacizden satıldı

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İçinde 1.5 milyon liralık yakıt bulunan gemi hacizden satıldı

Mersin'de fırtınada sürüklenip karaya oturan hacizli gemi 9 milyon liraya ihaleyle satıldı.

Mersin'de haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilirken fırtınada sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari kargo gemisi satıldı. 

Lübnan'daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla süredir Mersin Limanı açıklarında demirliyken, 15 Ocak tarihinde saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Wardeh' adlı kargo gemisinin satışı için dün Mersin Liman Başkanlığında ihale yapıldı. Çeşitli illerden 14 gemicilik ve nakliye firmasının katıldığı ve açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, hacizli gemi 'Wardeh', 9 milyon liralık ihale bedeli ile Bey Gübre adlı firmaya satıldı. Firmanın 15 gün içerisinde parayı yatırarak gemiyi karaya oturduğu bölgeden götürmesi bekleniyor.

Haciz işlemi uygulayan Lübnanlı firmanın bugüne kadar gemiyi götürmeye yönelik  herhangi bir girişimde bulunmaması ve geminin batma tehlikesinden dolayı Mersin Liman Başkanlığınca ilgili kanun maddeleri gereğince acil satış işlemi başlatılmıştı.

İÇERİSİNDE 400 TON FUEL OİL BULUNUYOR

Öte yandan, Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 300 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Mersin Liman Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde inceleme yapmış, içerisinde 400 ton fuel oil ile 20 ton hidrolik yağ bulunan gemiden denize sızıntı olup olmadığını kontrol etmişti. Yapılan kontrollerde soğuk nedeniyle jel kıvamında olan yakıtla ilgili herhangi bir sızıntının olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer serilmişti.

400 ton fuel oil yaklaşık olarak 1.5 milyon lira ediyor.

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