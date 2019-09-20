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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

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İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkati çeken elma, coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı olması nedeniyle ilgi gören elma, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kentte, son yıllarda üretim sahası daralan bu elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 2,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları olumlu sonuç verdi. Posof Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu meyve "Posof-Badele elması" olarak tescil edildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Damal bebeği ve çiçek balından sonra üçüncü ürününü tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istediklerini belirten Demirci, "Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak. Geçmişteki 'baklava bizim mi Yunanistan'ın mı?' gibi sorunları yaşamamak adına kendimize ait olan ürünleri coğrafyamız adına tescil ettirmek istiyoruz." dedi.

Demirci, Posof-Badele elmasına yönelik denetimlerin olacağını, bu denetimlerin Oda, Posof Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacağını dile getirdi.

"BURADA ÜRETİLEN HER ÜRÜN DOĞAL"

Kentin göç sorununa dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:
"Bize ait ürünlerin tesciliyle bölgede devam eden göç önemli ölçüde duracak, buna inanıyoruz. Posof'un geleceğinin bunda olduğunu düşünüyoruz. Ardahan suni gübre kullanılmayan, sanayisi olmayan ve havası temiz olan bir il. Böyle bir coğrafyaya sahibiz. Burada üretilen her ürün doğal ve gelecek vadediyor. Buradaki her ürün coğrafi işareti hak ediyor. Ardahan'da binden fazla bitki örtüsü var ve bunların çoğu endemik. Ardahan çiçek balı da bundan dolayı coğrafi işaret aldı. Dünyanın organiğe ve doğala geçtiği bir süreçte biz mevcut durumumuzu koruyoruz."

Demirci, bölgenin temiz havasının burada yetiştirilen ürünler için çok büyük bir değer olduğunu da sözlerine ekledi. 

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