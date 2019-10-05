İçerik atağı

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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TV platformu D-Smart, yeni dizi ve filmlerle 2019-2020 yayın dönemine hazırlandı. Dünyanın en büyük içerik sağlayıcılarından biri olan Sony Pictures Television ile işbirliğine devam eden D-Smart, her hafta yeni bir dizinin ilk gösterimi yapılacak.

D-SMART, yeni dizi ve film içerikleriyle yeni yayın dönemine hazırlandı. Dünyanın en büyük içerik sağlayıcılarından Sony Pictures Television ile çalışmalarına 2019-2020 yayın döneminde de devam eden D-Smart, yeni film ve dizileri abonelerine sunacak. Yeni içerikler hem D-Smart hem de online yayın platformu ‘D-Smart GO’ üzerinden yayınlanacak. Ayrıca her hafta yeni bir dizi başlayacak. Yeni içeriklerinin ilk gösteriminin yapıldığı toplantıda bir araya geldiğimiz D-Smart Pazarlama ve İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başar Başarır, 2013’ten beri Sony Pictures Television ile işbirliğine ve ilk gösterim hakkına devam ettiklerini anlattı.

HER HAFTA YENİ DİZİ

Başarır, “Ekimle beraber tüm TV kanalları yeni yayın dönemlerini açarken, D-Smart da sezonun dikkat çeken yapımlarını birer birer devreye almaya başladı. Bu çerçevede en büyük işbirliklerinden biri Sony Pictures Television ile yaptığımız dizi ve film anlaşmaları. Bu içerikleri televizyonda gösterdiğimiz gibi mevcut abonelerimizin kullanabilmesi için hayata geçirdiğimiz ‘D-Smart GO’dan da izlenebilecek. Abonelerimiz istediği zaman istediği yerde istediği cihazdan tüm içeriklerimize ulaşabilecek” dedi. Sony Pictures Television ile işbirliklerine değinen Başarır, “Sony, ABD’nin en büyük 5 stüdyosundan biri. Bu büyük 5’linin içinde bir TV kanalına sahip veya ait olmayan tek stüdyo da Sony. Dolayısıyla Sony kendisini bağımsız bir stüdyo olarak tanımlıyor. TV kanalıyla doğrudan bağı olmadığı için her TV kanalına veya platforma üretebiliyor. Sony Pictures Television ile işbirliğine 2011 yılında başladık. 2013’ten beri birinci pencere haklarına sahibiz. Her yıl yeni yaptıkları filmleri D-Smart’a veriyorlar. Geniş film stüdyo arşivinden seçiyoruz. Yeni çıkardıkları dizilerden en beğenilenleri yayınlıyoruz” diye konuştu.

Başarır, şöyle konuştu: “Hem içerik hem de teknolojide çok iddialıyız. Her cuma yeni bir dizinin ilk gösterimi ve daha önce başlamış dizilerin yeni bölümleri D-Smart’ta yayınlanacak ve D-Smart GO’ya yüklenecek. TV ile aynı anda. Ekim ayının 4 Cuma’sında da daha önce yayınlanmamış yeni bir dizi, platformlarımızda yer alacak. Dikkat çekecek yapımları yayımlayacağız. Ünlü şarkıcı 50 Cent’in yapımcılığını yaptığı ‘For Life’ bunlardan biri. Çarpıcı bir gerçek hayat hikâyesinden esinlenen mahkumun kısıtlı imkânlardaki avukatlığını anlatıyor. Angelina Jolie ve Denzel Washington’ın başrollerinde oynadığı ‘Lincoln’ de çok konuşulacak dizilerimiz arasında.”

İçerik atağı

D-Smart Pazarlama ve İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başar Başarır ve D-Smart Yabancı Kanallar Direktörü Ezgi İnci, ünlü şarkıcı ve ‘For Life’ dizisinin yapımcısı 50 Cent ile ABD’de bir araya geldi.

D-SMART GO HERKESE AÇILIYOR

ABONELERİNİN D-Smart GO ile olan ilişkilerinin güçlendiğine dikkat çeken Başar Başarır, “D-Smart GO şu ana kadar sadece D-Smart abonelerine yönelik bir hizmet sunuyordu. Artık D-Smart GO, D-Smart aboneleriyle sınırlı kalmayan, herkes için kolayca indirilip ve içeriklerin izlenebileceği bir yeni bir platforma dönüşüyor. Uygulamalarımız yenilendi. Yeni sürüm uygulamalarımız, Google Play ve App Store’da yayınlandı. Aynı zamanda önde gelen TV markaları için bir akıllı TV uygulaması geliştirdik. TV modellerinin uygulama mağazalarından indirilebilecek” dedi.

YENİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN 4 DİZİ

D-Smart’ta yayınlanacak Sony Pictures Television’ın yeni dizilerinden bazıları şu şekilde:
Başrolünde Kirsten Dunst’ın rol aldığı Zoraki İlahe (On Becoming A God In Central Florida)

Hollywood’un ünlü oyuncuları Angelina Jolie ve Denzel Washington’ın başrollerinde oynadığı ‘The Bone Collector’ filminin uyarlaması olan ‘Lincoln’

2199’da geçen ve dünyayı hem uzaylılardan hem insanlardan gelen tehditlere karşı savunmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini konu alan ‘Pandora’.

Yapımcılığını dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Curtis “50 Cent” Jakson’ın yaptığı ‘For Life’.

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