İçecek trendleri hızla değişiyor
Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Gooddrink Bar Catering, etkinlikler için farklı temalarla çalışmalar yapıyor.
Davetin konseptine yönelik içecekler hazırlayan Gooddrink Bar Catering Kurucu Ortağı Alper Yeruşalmi, “İçecek trendleri hızla değişiyor. Son yıllarda sağlıklı yaşam, ruh beden zindeliği konuları ön plana çıktığından ve farkındalığın artmasından kurumlar da çalışanlarına motivasyon aktiviteleri düzenliyor. Gooddrink Bar Catering olarak sağlıklı ve taze içecekler yapıyoruz. Türkiye’de yetişen narenciye, portakal, limon, greyfurt, satsuma, kumkuat, elma, armut, üzüm, şeftali, vişne, kirazı gibi yerel ürünleri seçiyoruz. Ortadoğu ürünlerini ve baharatlarını menülere kattık” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle